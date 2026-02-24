Em 2025

Com alta nas operações de crédito, Banestes tem lucro recorde de R$ 413 milhões

Resultado do banco estadual capixaba está em crescimento há mais de 10 anos consecutivos; de 2024 para 2025, alta foi de 5,3%

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:34

Amarildo Casagrande na apresentação de resultados do Banestes Crédito: Leticia Orlandi

O Banestes alcançou o maior resultado da história ao atingir R$ 413 milhões em lucro líquido em 2025, um avanço de 5,3% em comparação com 2024 e um salto de 156,3% em relação a 2016, quando fechou o ano com R$ 161,3 milhões. As informações foram divulgadas pela instituição financeira na manhã desta terça-feira (24).

De acordo o banco capixaba, o bom resultado é decorrente, principalmente, das receitas com operações de crédito, que acumularam o montante de R$ 2,1 bilhões, volume 23,9% maior do que o apurado em 2024. Outro motivo é a expansão das receitas com serviços e operações de títulos e valores mobiliários (TVM), que atingiu R$ 3,3 bilhões, avanço de 14,5%.

Também contribuiu para o desempenho as empresas subsdiárias da estatal, como Banestes Corretora, Banestes Seguros e Banestes Asset. Juntas, elas cresceram 16,1% em relação ao ano anterior e correspondem a 26,2% do lucro líquido do banco.

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, explica que os resultados são frutos da ampliação da gama de serviços que atende, principalmente, os setores produtivos.

“Quando analisamos os números, vemos, por exemplo, a composição crescente das carteiras de crédito, como a do consignado, com aumento de 10,2% em doze meses, e o capital de giro, com 7,2% de crescimento. Além disso, o crédito rural teve o maior crescimento percentual: mais de 44% no período. O Imobiliário se aproximou dos R$ 2,8 bilhões de saldo, com variação estável", destacou Casagrande.

O saldo total da carteira de crédito comercial do Banestes manteve a trajetória de crescimento: 8,2% em doze meses, encerrando 2025 com R$ 12,7 bilhões. O crédito consignado manteve-se como principal motor, entregando 29,6% da receita total, seguido pelo capital de giro (21,0%) e pelo imobiliário (13,9%).

As receitas com prestação de serviços do Banestes avançaram 5,9%, impulsionadas pelos segmentos de seguros e de cartões. O resultado de seguros atingiu R$ 185 milhões, apresentando expansão de 16,6% em doze meses. Paralelamente, as receitas provenientes de cartões registraram alta de 7,3%.

O banco manteve em 2025 índices baixos de inadimplência: 2,3% na carteira comercial, abaixo da média do mercado (4,1%).

Ainda em 2025, o Banestes alcançou a maior receita de intermediação financeira dos últimos cinco anos: R$ 5,5 bilhões. Segundo o diretor de relações com investidores e finanças do Banestes, Silvio Grillo, o resultado vem mesmo num cenário de Selic em alta, com média de 14,81%.

O patrimônio líquido do Banestes atingiu a marca de R$ 2,4 bilhões. Outro dado relevante é que, desde 2023, o valor de mercado do Banestes supera o seu valor patrimonial, passando da marca dos R$ 2,8 bilhões em 2025.

