Acidente em que mulher saiu de carro só de calcinha no ES é investigado

A Polícia Civil investiga o acidente que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Jardim da Penha, em Vitória no qual um carro destruiu um ponto de ônibus e a motorista, segundo testemunhas, deixou o local vestida apenas com roupas íntimas. De acordo com a PC, a coleta de provas e diligências já estão em andamento.
O caso segue sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e outras informações não foram passadas "para que os trabalhos de investigação não sejam prejudicados", destacou a PC.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, o veículo foi retirado do local do acidente antes das 17h desta sexta-feira (6). Por horas, ele ficou parado na calçada da Avenida Fernando Ferrari e atrapalhou a passagem de pedestres.
O acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, por volta das 4h. Com o forte impacto, o veículo derrubou um ponto de ônibus e danificou a porta o corrimão de um estabelecimento comercial. De acordo com a Guarda Civil Municipal, ninguém ficou ferido e a condutora não foi encontrada no local.
Segundo testemunhas, a mulher que dirigia o veículo saiu ilesa do veículo, vestindo somente uma calcinha e uma espécie de blusa, semelhante a um top. Ainda conforme o relato de quem presenciou o acidente, ela teria deixado o local em um carro branco, que chegou logo após a colisão.