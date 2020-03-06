Furto

Homem é detido ao 'pescar' peça íntima em loja da Glória, em Vila Velha

Aos agentes da Guarda, o homem, que não tinha passagem na polícia, assumiu o crime, disse que é usuário de drogas e contou que trocaria o material furtado por crack
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 12:38

Publicado em 06 de Março de 2020 às 12:38

Agente da guarda confere material que foi furtado em loja de peças íntimas em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Vila Velha
Um homem de 28 anos foi detido, na noite desta quinta-feira (05), após ser flagrado "pescando" peças íntimas de uma loja no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha. O suspeito utilizou um arame com a ponta envergada para tentar pegar as peças através de uma brecha no vidro da vitrine do comércio, que estava fechado no horário.
Moradores da região alertaram a Guarda Municipal de Vila Velha, que viram o homem com atitude suspeita em frente à loja. Os agentes foram ao local e flagraram o suspeito na tentativa de furto. Com ele foi encontrada uma bermuda modeladora de cor clara.

Veja Também

Motorista destrói ponto de ônibus e sai de carro só de calcinha em Vitória

Mulher diz à polícia ter recebido nota falsa em caixa eletrônico no ES

Aos agentes, o homem, que não tinha passagem na polícia, assumiu o crime, disse que é usuário de drogas e contou que trocaria o material furtado por crack. Ele afirmou que escolheu a loja de peças íntimas porque o estabelecimento era "mais fácil para roubar".
O suspeito foi conduzido na viatura para a Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem questionou a Polícia Civil para saber se o homem foi autuado e se ele continuaria preso, mas ainda não obteve resposta.
Suspeito pescou peça íntima em loja de Vila Velha Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Vila Velha

