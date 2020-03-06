Motorista destrói ponto de ônibus e sai de carro só de calcinha em Vitória

Veículo destruiu ponto de ônibus em acidente na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (06) Crédito: André Falcão | TV Gazeta

Um carro destruiu um ponto de ônibus na Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, em Vitória , na madrugada desta sexta-feira (6). O acidente aconteceu às 4h. Além de derrubar o ponto de ônibus, o veículo, um Fiat Palio, também atingiu um corrimão e danificou a porta de um estabelecimento. Depois da batida, o carro ficou parado em cima da calçada. Segundo a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido e o condutor do veículo não foi encontrado no local.

De acordo com testemunhas, o carro era dirigido por uma mulher, que saiu do veículo ilesa e vestindo apenas roupas íntimas - de calcinha e com uma blusa semelhante a um top - informação confirmada pelo dono do bar localizado em frente ao local do acidente. Ainda segundo quem presenciou o ocorrido, depois do acidente, a mulher entrou em um carro branco que chegou logo após a colisão e deixou o local.

Veículo destruiu ponto de ônibus em acidente na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (06) Crédito: André Falcão | TV Gazeta

Wanderson Malovini, proprietário do estabelecimento em frente ao ponto de ônibus atingido pelo veículo, conversou com a reportagem de A Gazeta sobre os prejuízos no comércio.

"Quebrou a porta, quebrou o corrimão, o nosso prejuízo foi isso. A gente vai na delegacia para registrar um boletim de danos para tentar resolver esse prejuízo. Estamos compartilhando nas redes sociais do bar que se a pessoa quiser entrar em contato com a gente para poder resolver esse prejuízo, não tem rancor nenhum. Se fosse numa noite ou numa manhã de sábado poderia haver mortes, porque a gente estaria ainda em horário de funcionamento. Aconteceria uma fatalidade pois é um horário que a gente está começando a fechar e as pessoas estão indo para casa", comentou.