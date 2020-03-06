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Acidente na Fernando Ferrari

Motorista destrói ponto de ônibus e sai de carro só de calcinha em Vitória

Acidente aconteceu próximo à Ufes. Segundo testemunhas, mulher entrou em um carro branco que chegou logo após a colisão e deixou o local

Publicado em 06 de Março de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 08:01
Veículo destruiu ponto de ônibus em acidente na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (06) Crédito: André Falcão | TV Gazeta
Um carro destruiu um ponto de ônibus na Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (6). O acidente aconteceu às 4h. Além de derrubar o ponto de ônibus, o veículo, um Fiat Palio, também atingiu um corrimão e danificou a porta de um estabelecimento. Depois da batida, o carro ficou parado em cima da calçada. Segundo a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido e o condutor do veículo não foi encontrado no local. 
De acordo com testemunhas, o carro era dirigido por uma mulher, que saiu do veículo ilesa e vestindo apenas roupas íntimas - de calcinha e com uma blusa semelhante a um top - informação confirmada pelo dono do  bar localizado em frente ao local do acidente. Ainda segundo quem presenciou o ocorrido, depois do acidente, a mulher entrou em um carro branco que chegou logo após a colisão e deixou o local. 
Veículo destruiu ponto de ônibus em acidente na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (06) Crédito: André Falcão | TV Gazeta
Wanderson Malovini, proprietário do estabelecimento em frente ao ponto de ônibus atingido pelo veículo, conversou com a reportagem de A Gazeta sobre os prejuízos no comércio.
"Quebrou a porta, quebrou o corrimão, o nosso prejuízo foi isso. A gente vai na delegacia para registrar um boletim de danos para tentar resolver esse prejuízo. Estamos compartilhando nas redes sociais do bar que se a pessoa quiser entrar em contato com a gente para poder resolver esse prejuízo, não tem rancor nenhum. Se fosse numa noite ou numa manhã de sábado poderia haver mortes, porque a gente estaria ainda em horário de funcionamento. Aconteceria uma fatalidade pois é um horário que a gente está começando a fechar e as pessoas estão indo para casa", comentou.

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Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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