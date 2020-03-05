'Não foi acidente', diz amigo de jovem morta na Lindenberg, em Vila Velha

Amigos de Ramona Bergamini, morta após um motorista invadir a contramão na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, estamparam a frase "Não foi acidente", como forma de luto e protesto, durante o velório da jovem, na tarde desta quinta-feira (05).
Ramona trabalhava há cerca de três meses com as entregas por aplicativo para complementar a renda. "Ela fazia isso para manter a faculdade. Com o dinheiro das duas primeiras semanas, ela comprou os livros. Passamos a última noite rindo, não teve muitas entregas por causa da chuva, então ela nem estava cansada nem nada. Dei tchau pra ela por volta das 23h e logo depois fiquei sabendo o que tinha acontecido", contou Juan Alves, que tinha o mesmo restaurante de Ramona como ponto fixo.
Quem deu a notícia para ele foi Paulo Lima, que conhecia os dois e também trabalha como entregador. "Eu estava indo para a casa e passei pelo local, cerca de 15 minutos depois do acidente. Por lá, me falaram 'um dos seus morreu, e é uma menina'. Ela ainda estava com o capacete. Eu pedi para a perita se podia retirar para ver se era ela. E era", lembrou.
Com a perda, além do sentimento de dor, também fica o de revolta entre os companheiros de trabalho. Felipe Simões usou uma fita adesiva para escrever na bag a seguinte frase: Não foi acidente. "É inadmissível. As leis brasileiras são muito brandas. Você bebe, atropela uma menina que tinha uma vida inteira pela frente. Nesse trabalho, infelizmente, a gente sabe que tem horário para sair de cada, mas nunca sabe se vai voltar", desabafou.