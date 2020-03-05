Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Não foi acidente', diz amigo de jovem morta na Lindenberg, em Vila Velha
Motorista embriagado

'Não foi acidente', diz amigo de jovem morta na Lindenberg, em Vila Velha

Dizeres foram estampados em caixa de entrega, como forma de luto e protesto, no velório da jovem Ramona Bergamini, 19 anos
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Março de 2020 às 16:57

Felipe, Paulo e Juan levaram mensagem de protesto Crédito: Larissa Avilez
Amigos de Ramona Bergamini, morta após um motorista invadir a contramão na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, estamparam a frase "Não foi acidente", como forma de luto e protesto, durante o velório da jovem, na tarde desta quinta-feira (05).
Ramona trabalhava há cerca de três meses com as entregas por aplicativo para complementar a renda. "Ela fazia isso para manter a faculdade. Com o dinheiro das duas primeiras semanas, ela comprou os livros. Passamos a última noite rindo, não teve muitas entregas por causa da chuva, então ela nem estava cansada nem nada. Dei tchau pra ela por volta das 23h e logo depois fiquei sabendo o que tinha acontecido", contou Juan Alves, que tinha o mesmo restaurante de Ramona como ponto fixo.
Quem deu a notícia para ele foi Paulo Lima, que conhecia os dois e também trabalha como entregador. "Eu estava indo para a casa e passei pelo local, cerca de 15 minutos depois do acidente. Por lá, me falaram 'um dos seus morreu, e é uma menina'. Ela ainda estava com o capacete. Eu pedi para a perita se podia retirar para ver se era ela. E era", lembrou.
Com a perda, além do sentimento de dor, também fica o de revolta entre os companheiros de trabalho. Felipe Simões usou uma fita adesiva para escrever na bag a seguinte frase: Não foi acidente. "É inadmissível. As leis brasileiras são muito brandas. Você bebe, atropela uma menina que tinha uma vida inteira pela frente. Nesse trabalho, infelizmente, a gente sabe que tem horário para sair de cada, mas nunca sabe se vai voltar", desabafou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados