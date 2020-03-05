Morte em Vila Velha: estudante será enterrada com 'vestido de princesa'

Na ordem, cada cor do arco-íris representa uma virtude. Ramona escolheu usar o azul, que significa fidelidade com a ordem, família e amigos, e, por isso, será sepultada com um vestido dessa cor.

A Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas é uma organização maçônica para jovens mulheres com o objetivo de gerar líderes. Para ser admitida na ordem, é necessário ser indicada por um maçom ou por outra "garota do arco-íris". No Espírito Santo, há assembleias da Ordem Internacional do Arco-Íris em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Linhares, Venda Nova do Imigrante, São Mateus, Ibatiba, Afonso Cláudio e Pancas.