José Rodrigues chegou a ser socorrido, mas não resistiu Crédito: Montagem | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Homem morre após ser atingido por pneu que se soltou de carreta na Serra

Um funcionário de uma empresa terceirizada da Eco101, concessionária que administra a rodovia, morreu após ser atingido por uma roda que se soltou de uma carreta que passava pela BR 101, na Serra . O acidente aconteceu na última terça-feira (03) no Km 263,5, na altura de Taquara I. A vítima, identificada como José Rodrigues, foi velada na igreja Assembleia de Deus, em João Neiva , e enterrada na manhã desta quinta-feira (05) no cemitério do mesmo município.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a vítima era contratada de uma empresa terceirizada que presta serviços para a concessionária que administra a rodovia. O prestador de serviço atuava na sinalização de uma obra à frente quando foi atingido pelo pneu, que soltou de uma carreta que passava pelo local.

De acordo com a concessionária, foram acionados recursos da concessionária e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o atendimento da vítima. José chegou a ser levado para o Hospital Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aproximadamente duas horas depois de dar entrada na unidade.

Segundo um amigo da vítima, o motorista Gilmar Souza, José teve traumatismo craniano e quebrou uma perna. A vítima, que é mineira , morava em João Neiva e estava no Espírito Santo há mais de 40 anos. "Toda a família ficou bastante abalada e assustada com o acidente. Ninguém esperava, foi um susto bem grande", comentou.

Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

ACIDENTES SEMELHANTES