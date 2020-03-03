Pacientes de Muniz Freire ficam feridos em acidente a caminho de Vitória

Três adultos e uma criança ficaram feridos em um acidente de carro na madrugada de segunda-feira (02). Eles estavam em um carro da secretaria de Saúde de Muniz Freire, indo para consultas médicas em Vitória, quando o motorista perdeu o controle da direção e caiu de uma ponte que fica sobre o Rio Jucu, em Domingos Martins, na BR 262.
O veículo seguia para Vitória para consultas médicas. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. Segundo o secretário de Saúde de Muniz Freire, Haysten Soares, o motorista, dois adultos e a criança foram socorridos e encaminhados para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. As vítimas foram liberadas após atendimento médico.
As vítimas estavam indo para Vitória num veículo Renault Sandero e devido as fortes chuvas, o motorista aquaplanou, perdeu a direção e capotou. Ontem (02) à tarde nossa ambulância foi buscar as vítimas em Venda Nova, informou.