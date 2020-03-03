Pacientes de Muniz Freire ficam feridos em acidente a caminho de Vitória

O veículo seguia para Vitória para consultas médicas. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. Segundo o secretário de Saúde de Muniz Freire, Haysten Soares, o motorista, dois adultos e a criança foram socorridos e encaminhados para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. As vítimas foram liberadas após atendimento médico.