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Consulta na capital

Pacientes de Muniz Freire ficam feridos em acidente a caminho de Vitória

Quatro pessoas ficaram feridas, três são pacientes que seguiam para consultas médicas em Vitória. O motorista perdeu o controle da direção e caiu de uma ponte em Domingos Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 19:39

Publicado em 03 de Março de 2020 às 19:39

Veículo que levava pacientes de Muniz Freire para Vitória cai de ponte Crédito: Internauta
Três adultos e uma criança ficaram feridos em um acidente de carro na madrugada de segunda-feira (02). Eles estavam em um carro da secretaria de Saúde de Muniz Freire, indo para consultas médicas em Vitória, quando o motorista perdeu o controle da direção e caiu de uma ponte que fica sobre o Rio Jucu, em Domingos Martins, na BR 262.

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O veículo seguia para Vitória para consultas médicas. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. Segundo o secretário de Saúde de Muniz Freire, Haysten Soares, o motorista, dois adultos e a criança foram socorridos e encaminhados para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. As vítimas foram liberadas após atendimento médico.
As vítimas estavam indo para Vitória num veículo Renault Sandero e devido as fortes chuvas, o motorista aquaplanou, perdeu a direção e capotou. Ontem (02) à tarde nossa ambulância foi buscar as vítimas em Venda Nova, informou.

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