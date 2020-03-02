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Motorista morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte

Segundo a PM, o acidente envolveu duas caminhonetes. Mauro Sérgio Pessi estava sozinho, com o impacto da batida ele ficou preso às ferragens

Publicado em 02 de Março de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 18:06
Motorista morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar/ Divulgação
Um motorista de 47 anos morreu em um acidente, nesta segunda-feira (2), na rodovia ES 080, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a caminhonete que ele estava foi atingida por outra.
Segundo a polícia, testemunhas que presenciaram o acidente contaram que uma caminhonete onde estavam pai e filha invadiu a contramão e bateu de frente no outro veículo. O motorista Mauro Sérgio Pessi estava sozinho no carro. Com o impacto da batida, ele ficou preso às ferragens e morreu no local.
Motorista morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar/ Divulgação
Os ocupantes da outra caminhonete foram socorridos para o hospital de São Gabriel da Palha. Segundo a polícia, que ajudou no resgate, o estado de saúde deles é estável.

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Ainda de acordo com a polícia, o trânsito no local ficou lento, mas não precisou ser interrompido, já que os carros ficaram no acostamento da rodovia.
Motorista morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte Crédito: Leitor

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