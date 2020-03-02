Motorista morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar/ Divulgação

Um motorista de 47 anos morreu em um acidente, nesta segunda-feira (2), na rodovia ES 080, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a caminhonete que ele estava foi atingida por outra.

Segundo a polícia, testemunhas que presenciaram o acidente contaram que uma caminhonete onde estavam pai e filha invadiu a contramão e bateu de frente no outro veículo. O motorista Mauro Sérgio Pessi estava sozinho no carro. Com o impacto da batida, ele ficou preso às ferragens e morreu no local.

Motorista morre em acidente na ES 080 em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar/ Divulgação

Os ocupantes da outra caminhonete foram socorridos para o hospital de São Gabriel da Palha. Segundo a polícia, que ajudou no resgate, o estado de saúde deles é estável.

Ainda de acordo com a polícia, o trânsito no local ficou lento, mas não precisou ser interrompido, já que os carros ficaram no acostamento da rodovia.