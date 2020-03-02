Quatro pessoas morrem em acidente na ES 379 em Iúna
Quatro pessoas morreram após um acidente na madrugada deste domingo (1º), na ES 379, que liga o município de Iúna, Região do Caparaó, até a cidade vizinha, Irupi. O carro em que eles estavam tinha seis ocupantes e capotou até um rio, onde ficou parcialmente submerso. Segundo uma pessoa que esteve no local da batida, os quatro mortos eram jovens e moradores de Iúna. A identidade das vítimas não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, duas ambulâncias de Iúna estavam realizando o socorro das seis vítimas, mas quatro delas não resistiram aos ferimentos e morreram antes mesmo de chegar ao Hospital de Iúna.
DINÂMICA DO ACIDENTE
A polícia foi informada que o veículo seguia sentido Iúna x Irupi, quando, em uma curva, perdeu o controle, caiu em um barranco e capotou até um rio, onde o veículo ficou de rodas para cima, parcialmente submerso.