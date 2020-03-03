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Litoral Sul

Professor morre em acidente na ES 060 em Itapemirim

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou para atender a ocorrência, encontrou uma moto caída na pista e o professor já sem vida

Publicado em 03 de Março de 2020 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 10:44
Professor morre em acidente na ES 060 Crédito: Redes Sociais
Um professor morreu na noite desta segunda-feira (2), na Rodovia ES 060, entre os municípios de Marataízes e Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. Elimário Ferreira estava pilotando uma moto quando, possivelmente, colidiu com um veículo.
De acordo com informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou para atender a ocorrência, encontrou uma moto caída na pista e o condutor já sem vida, além de uma parte de outro veículo, que não estava mais no local. A Polícia Civil foi acionada.
O carro que provavelmente se envolveu  no acidente foi localizado abandonado, há cerca de 15 km, na comunidade rural de Santo Amaro e, segundo a Polícia Civil, as peças encontradas no local da colisão coincidem com os estragos e o modelo do veículo, que é uma camionete preta.  
A Polícia Civil informou também que tem imagens do videomonitoramento da rodovia e que já identificou o motorista, que ainda não se apresentou na delegacia. A investigação agora é para saber como foi a colisão, uma vez que o acidente aconteceu bem perto de um quebra-molas, e porquê o motorista da camionete não parou para presta socorro.
Nas redes sociais, ex-alunos, amigos e familiares lamentaram a morte do professor, que já atuou em várias escolas dos municípios de Marataízes e Itapemirim.

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