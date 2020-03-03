Professor morre em acidente na ES 060 em Itapemirim

Professor morre em acidente na ES 060 Crédito: Redes Sociais

De acordo com informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou para atender a ocorrência, encontrou uma moto caída na pista e o condutor já sem vida, além de uma parte de outro veículo, que não estava mais no local. A Polícia Civil foi acionada.

O carro que provavelmente se envolveu no acidente foi localizado abandonado, há cerca de 15 km, na comunidade rural de Santo Amaro e, segundo a Polícia Civil, as peças encontradas no local da colisão coincidem com os estragos e o modelo do veículo, que é uma camionete preta.

A Polícia Civil informou também que tem imagens do videomonitoramento da rodovia e que já identificou o motorista, que ainda não se apresentou na delegacia. A investigação agora é para saber como foi a colisão, uma vez que o acidente aconteceu bem perto de um quebra-molas, e porquê o motorista da camionete não parou para presta socorro.