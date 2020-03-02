Chuva no ES: dique se rompe e alaga casas em Anchieta

Casas ficaram alagadas em Limeira Crédito: Sávio Barcellos

Um dique rompeu no interior de Anchieta , Litoral Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (02), e deixou casas alagadas. De acordo com a Defesa Civil do município, a comunidade de Limeira recebe o apoio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal para retirar os moradores que ficaram ilhados.

Por conta do rompimento do dique, que foi construído para conter as águas do rio Benevente, a comunidade de Limeira está recebendo maior atenção das equipes de resgate. O número de desabrigados e desalojados ainda não foi informado pela Defesa Civil.

Comunidades de Anchieta ficam alagadas

Na avaliação da Guarda Municipal, se as chuvas continuarem fortes, o risco de alagamento na comunidade passa a ser iminente. "Estamos monitorando e orientando os moradores da comunidade, se for preciso daremos apoio para que sejam abrigados em locais mais seguros", disse Wander Nogueira, gerente da Guarda Municipal de Anchieta.

Jabaquara, outra comunidade rural de Anchieta, também foi afetada. Uma das estradas de acesso ao centro foi obstruída por alagamento. O desvio é feito pela BR 101.

Jabaquara, interior de Anchieta Crédito: Jonas Pereira

ABASTECIMENTO