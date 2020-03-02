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Sul do ES

Chuva no ES: dique se rompe e alaga casas em Anchieta

Famílias da comunidade de Limeira, no Sul do Estado, estão desalojadas

Publicado em 02 de Março de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 16:52
Casas ficaram alagadas em Limeira Crédito: Sávio Barcellos
Um dique rompeu no interior de Anchieta, Litoral Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (02), e deixou casas alagadas. De acordo com a Defesa Civil do município, a comunidade de Limeira recebe o apoio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal para retirar os moradores que ficaram ilhados.
Por conta do rompimento do dique, que foi construído para conter as águas do rio Benevente, a comunidade de Limeira está recebendo maior atenção das equipes de resgate. O número de desabrigados e desalojados ainda não foi informado pela Defesa Civil.

Comunidades de Anchieta ficam alagadas

Na avaliação da Guarda Municipal, se as chuvas continuarem fortes, o risco de alagamento na comunidade passa a ser iminente. "Estamos monitorando e orientando os moradores da comunidade, se for preciso daremos apoio para que sejam abrigados em locais mais seguros", disse Wander Nogueira, gerente da Guarda Municipal de Anchieta.

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Jabaquara, outra comunidade rural de Anchieta, também foi afetada. Uma das estradas de acesso ao centro foi obstruída por alagamento. O desvio é feito pela BR 101.
Jabaquara, interior de Anchieta  Crédito: Jonas Pereira
Anchieta foi o município com maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas registrado entre os municípios que possuem estação meteorológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), com 292.4 milímetros.

ABASTECIMENTO

Por conta das fortes chuvas de ontem (1), o nível do Rio Benevente subiu e transbordou, afetando o sistema de captação de água da estação de tratamento de Jabaquara. A estação atende as comunidades de Limeira e Jabaquara. O secretário de Infraestrutura Leonardo Abrantes, explica que é necessário aguardar o nível do rio baixar para que a equipe da secretaria possa fazer a manutenção e normalizar o sistema de abastecimento.

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