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ES recebe alerta vermelho de perigo para chuva forte

Segundo o Instituto de Meteorologia, chuva pode ser superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia; o alerta é válido até as 10h de terça-feira (3)

Publicado em 02 de Março de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 15:46
Tempo nublado e chuvoso em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho nesta segunda-feira (2), classificado como "grande perigo", para 61 municípios do Espírito Santo. No aviso, o Inmet diz que a chuva pode ser superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. O alerta é válido até as 10h de terça-feira (3).
Com a possibilidade da chuva forte, há também grande risco para alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas nas cidades listadas no fim desta matéria. Como instrução, o Inmet pede que as pessoas desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de chuva forte. Outras orientações:
  1. Observar alteração nas encostas;
  2. Permanecer em local abrigado;
  3. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
  4. Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
> CHUVA NO ES | A cobertura completa

ÁGUAS DE MARÇO

O Instituto Climatempo pontua que até o dia 6 de março, todos o estados da Região Sudeste podem ter vários eventos de chuva forte e volumosa. A chuva pode cair em pouco tempo, com raios e fortes rajadas de vento, mas também há previsão de situações de chuva moderada e prolongada por várias horas.
As regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória poderão ter novos eventos de chuva forte nos próximos dias.
Há risco de alagamentos nos centros urbanos, transbordamento de rios e córregos e, deslizamento de terra em áreas de risco nos estados da Região Sudeste nesta primeira semana de março.

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