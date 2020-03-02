ES recebe alerta vermelho de perigo para chuva forte

Tempo nublado e chuvoso em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho nesta segunda-feira (2), classificado como "grande perigo", para 61 municípios do Espírito Santo. No aviso, o Inmet diz que a chuva pode ser superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. O alerta é válido até as 10h de terça-feira (3).

Com a possibilidade da chuva forte, há também grande risco para alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas nas cidades listadas no fim desta matéria. Como instrução, o Inmet pede que as pessoas desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de chuva forte. Outras orientações:

Observar alteração nas encostas; Permanecer em local abrigado; Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



ÁGUAS DE MARÇO

O Instituto Climatempo pontua que até o dia 6 de março, todos o estados da Região Sudeste podem ter vários eventos de chuva forte e volumosa. A chuva pode cair em pouco tempo, com raios e fortes rajadas de vento, mas também há previsão de situações de chuva moderada e prolongada por várias horas.

As regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória poderão ter novos eventos de chuva forte nos próximos dias.