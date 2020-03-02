Chuva aumenta o nível do Rio Doce e Colatina entra em estado de atenção

Nível do Rio Doce subiu nas últimas horas em Colatina Crédito: João Henrique Castro

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, o município de Colatina já está em alerta. Já em Linhares, o rio pode atingir a cota de inundação nas próximas 12 horas.

"Colatina já entrou na cota de atenção e Linhares o rio pode atingir a cota de inundação nas próximas 12 horas, em virtude das chuvas que caem também em Minas Gerais e provocam o aumento do nível do Rio Doce" Carlos Wagner - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

COLATINA

Apesar de continuar na chamada cota de atenção, que é de 5 metros, o nível do Rio Doce registrou uma queda na tarde desta segunda-feira (2) em Colatina. De acordo com o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, no relatório de monitoramento divulgado 11h45 da manhã o nível estava em 5,27 metros, o número caiu para 5,09 metros levantamento publicado às 19h.

No seu último boletim o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce alertou que nível do rio pode voltar a subir nas próximas horas, mas ainda sem atingir a cota de alerta.

O capitão Douglas, do Corpo de Bombeiros, afirmou que apesar dos níveis terem caído, a corporação segue monitorando o nível do Rio Doce. Mas ele tranquilizou a população afirmando que os riscos de transbordamento são baixos.

LINHARES

Em Linhares, o nível do Rio Doce segue subindo, e de acordo com o monitoramento o rio já ultrapassou a cota de alerta, e está em 3,42 metros no município. Nas próximas horas pode continuar aumentando até atingir a cota de 3,45 metros, que é considerada de inundação.

A Defesa civil do município confirmou que a tendência é que o volume aumente ainda mais devido às chuvas que incidem na Bacia do Doce.

Ainda segundo a Defesa Civil, como medida preventiva, as famílias que residem no bairro do Olaria, o mais afetado pela cheia do rio, já foram orientadas sobre a possibilidade de retirarem seus imóveis, e levarem para o ginásio poliesportivo do bairro Conceição

A Defesa Civil de Linhares informou que segue monitorando as condições do Rio Doce e mantém um esquema de plantão para atendimento a ocorrências, envolvendo casos de possíveis alagamentos oi inundações. Até o momento, de acordo com a Defesa Civil Municipal, não há registros de desabrigados ou desalojados.

CHUVAS ACIMA DA MÉDIA