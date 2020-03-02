Chuva deixa 3.600 alunos sem aula e postos de saúde fechados em Vila Velha

Em Cariacica, 34 escolas e três unidades de saúde tiveram atividades suspensas. Em Viana, foram quatro escolas e cinco postos de saúde. As informações foram repassadas pela prefeitura. As prefeituras de Vitória, Serra e Fundão informaram que os serviços funcionaram normalmente nesta segunda-feira (02).

A Secretaria de Saúde de Vila Velha informa que o serviço de atendimento médico-ambulatorial da rede municipal está ocorrendo em 14 unidades. De acordo com a prefeitura, as unidades de saúde de Jardim Marilândia, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha e Barra do Jucu estão fechadas temporariamente em função da falta de acesso de servidores e usuários.