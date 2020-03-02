Chuva deixa 3.600 alunos sem aula e postos de saúde fechados em Vila Velha

SAIBA QUAIS ESCOLAS FICARAM FECHADAS
ESCOLAS EM VILA VELHA
Umei Prof.ª Ana Maria Fontes Lyra (Balneário Ponta da Fruta)
Umei Maria Cristina (Ilha dos Ayres)
Umei Tia Nenzinha (Divino Espírito Santo)
Umei José Silvério Machado (Jardim Marilândia)
Umef Professor Thelmo Torres (Itapuã)
Umef Professor Paulo César Vinha (Terra Vermelha)
Umef Mikeil Chequer (Boa Vista II)
Umef Aly da Silva (Balneário Ponta da Fruta)
Umef Prof.ª Nair Dias Barbosa (Morro da Lagoa)
Umef Dijayro Gonçalves Lima (Barramares)
Umef Ilha da Jussara (Ulisses Guimarães)
Umef Prof. Aylton de Almeida (Terra Vermelha)
Umef Maria Luiza dos Santos Vellozo (Jardim Guaranhuns)
Umef Izaltina Almeida Fernandes (Jardim Marilândia)
Umef Paulo Mares Guia (Cobilândia)
Umef Pedro Herkenhoff (Cobilândia)
Umef Profª. Maria da Glória de Freitas Duarte (Terra Vermelha)
Umef Prof. Luiz Malizeck (Divino Espírito Santo)
Jardim Marilândia
Ulisses Guimarães
Terra Vermelha
Barra do Jucu
Emef João Pedro da Silva - Porto de Santana
Cmei Wilson Alves - Flexal 1
Emef General Tibúrcio - Porto de Santana
Emef Hemogenia Maria da Conceição - Piranema
Emef Luzbel Pretti Operário
Emef Vienna Rosetti Guterres Santana
Emef Álvaro Armeloni Oriente
Emef Valdeci Cezario Vila Rica
Emef Virgilio Francisco Schwab Porto de Cariacica (aulas suspensas nos dois turnos)
Emef Antero José Vale dos Reis
Cmei Emiliana Giles Bragança Castelo Branco
Cmei Geraldo Menegucci Santa Rosa
Cmei Ivan Roberto de Sousa Santa Rosa
Cmei Jacy Pereira Novo Brasil
Cmei Jaime dos Santos São Geraldo II
Cmei Jesus Menino Campo Grande
Cmei Luiz Santiago Filho Campo Verde II
Cmei Principio do Saber Padre Gabriel
Emef Almerinda Portela Colodette Vila Progresso
Emef Álvaro Armeloni Oriente (aulas suspensas nos dois turnos)
Emef Amenophis de Assis Vale Esperança
Emef Deocleciano Francisco da Vitória Vista Dourada
Emef Euvira Benedita Novo Brasil
Emef Hilário Vieira da Silva Jardim Campo Grande
Emef João Pedro da Silva Porto de Santa (aulas suspensas nos dois turnos)
Emef Manoel Melo Sobrinho Vila Palestina
Emef Maria Guilhermina de Castro Campo Verde (aulas suspensas nos dois turnos)
Emef Renascer Padre Gabriel
Emef São Jorge Rio Marinho (aulas suspensas nos dois turnos)
Emef Stelida Dias Campo Grande
Emef Talma Sarmento de Miranda Campo Grande (aulas suspensas nos dois turnos)
Emef Valdici Alves Areinha
Emef Manoel Paschoal
Emef Celestino de Almeida
Nova Canaã
Oriente
Nova Brasília ESCOLAS EM VIANA
EMEF Francisco de Assis Pereira
Ulisses dos Santos Filho,
Anexo do CMEI Maria de Lourdes Coutinho Passos
CMEI Lourdes Maria Capdeville UNIDADES DE SAÚDE
Bom Pastor
Canaã
Jucu
Universal
Viana Sede
UNIDADES DE SAÚDE
ESCOLAS EM CARIACICA
UNIDADES DE SAÚDE