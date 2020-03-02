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Acesso prejudicado

Chuva deixa 3.600 alunos sem aula e postos de saúde fechados em Vila Velha

No acumulado das últimas 24 horas, Vila Velha recebeu 199.25 mm de chuva. O dado é da Defesa Civil estadual

Publicado em 02 de Março de 2020 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 12:05
Ruas alagadas no bairro São Conrado, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Cerca de 3.600 alunos de escolas públicas municipais localizadas em áreas afetadas pela chuva em Vila Velha ficaram sem aulas na manhã desta segunda-feira (02). A Secretaria de Educação, da Prefeitura de Vila Velha, afirma que o ano letivo não será prejudicado nas 18 unidades que confirmaram o cancelamento das aulas no período matutino.
Em Cariacica, 34 escolas e três unidades de saúde tiveram atividades suspensas. Em Viana, foram quatro escolas e cinco postos de saúde. As informações foram repassadas pela prefeitura. As prefeituras de Vitória, Serra e Fundão informaram que os serviços funcionaram normalmente nesta segunda-feira (02).
De acordo com relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, no acumulado das últimas 24 horas, Vila Velha recebeu 199.25 mm de chuva. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de que nesta segunda-feira (02) sejam registradas pancadas de chuva e possíveis trovoadas em alguns momentos em praticamente todas as regiões capixabas.
A Secretaria de Saúde de Vila Velha informa que o serviço de atendimento médico-ambulatorial da rede municipal está ocorrendo em 14 unidades. De acordo com a prefeitura, as unidades de saúde de Jardim Marilândia, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha e Barra do Jucu estão fechadas temporariamente em função da falta de acesso de servidores e usuários.

SAIBA QUAIS ESCOLAS FICARAM FECHADAS

    • ESCOLAS EM VILA VELHA

    • Umei Prof.ª Ana Maria Fontes Lyra (Balneário Ponta da Fruta)

    • Umei Maria Cristina (Ilha dos Ayres)

    • Umei Tia Nenzinha (Divino Espírito Santo)

    • Umei José Silvério Machado (Jardim Marilândia)

    • Umef Professor Thelmo Torres (Itapuã)

    • Umef Professor Paulo César Vinha (Terra Vermelha)

    • Umef Mikeil Chequer (Boa Vista II)

    • Umef Aly da Silva (Balneário Ponta da Fruta)

    • Umef Prof.ª Nair Dias Barbosa (Morro da Lagoa)

    • Umef Dijayro Gonçalves Lima (Barramares)

    • Umef Ilha da Jussara (Ulisses Guimarães)

    • Umef Prof. Aylton de Almeida (Terra Vermelha)

    • Umef Maria Luiza dos Santos Vellozo (Jardim Guaranhuns)

    • Umef Izaltina Almeida Fernandes (Jardim Marilândia)

    • Umef Paulo Mares Guia (Cobilândia)

    • Umef Pedro Herkenhoff (Cobilândia)

    • Umef Profª. Maria da Glória de Freitas Duarte (Terra Vermelha)

    • Umef Prof. Luiz Malizeck (Divino Espírito Santo)

     
    UNIDADES DE SAÚDE

    • Jardim Marilândia

    • Ulisses Guimarães

    • Terra Vermelha

    • Barra do Jucu 

     

    ESCOLAS EM CARIACICA

    • Emef  João Pedro da Silva - Porto de Santana

    • Cmei Wilson Alves - Flexal 1

    • Emef General Tibúrcio - Porto de Santana

    • Emef Hemogenia Maria da Conceição - Piranema

    • Emef Luzbel Pretti  Operário

    • Emef Vienna Rosetti Guterres  Santana

    • Emef Álvaro Armeloni  Oriente

    • Emef Valdeci Cezario  Vila Rica

    • Emef Virgilio Francisco Schwab  Porto de Cariacica (aulas suspensas nos dois turnos)

    • Emef Antero José  Vale dos Reis

    • Cmei Emiliana Giles Bragança  Castelo Branco

    • Cmei Geraldo Menegucci  Santa Rosa

    • Cmei Ivan Roberto de Sousa  Santa Rosa

    • Cmei Jacy Pereira  Novo Brasil

    • Cmei Jaime dos Santos  São Geraldo II

    • Cmei Jesus Menino  Campo Grande

    • Cmei Luiz Santiago Filho  Campo Verde II

    • Cmei Principio do Saber  Padre Gabriel

    • Emef Almerinda Portela Colodette  Vila Progresso

    • Emef Álvaro Armeloni  Oriente (aulas suspensas nos dois turnos)

    • Emef Amenophis de Assis  Vale Esperança

    • Emef Deocleciano Francisco da Vitória  Vista Dourada

    • Emef Euvira Benedita  Novo Brasil

    • Emef Hilário Vieira da Silva  Jardim Campo Grande

    • Emef João Pedro da Silva  Porto de Santa (aulas suspensas nos dois turnos)

    • Emef Manoel Melo Sobrinho  Vila Palestina

    • Emef Maria Guilhermina de Castro  Campo Verde (aulas suspensas nos dois turnos)

    • Emef Renascer  Padre Gabriel

    • Emef São Jorge  Rio Marinho (aulas suspensas nos dois turnos)

    • Emef Stelida Dias  Campo Grande

    • Emef Talma Sarmento de Miranda  Campo Grande (aulas suspensas nos dois turnos)

    • Emef Valdici Alves  Areinha

    • Emef Manoel Paschoal

    • Emef Celestino de Almeida   

     
    UNIDADES DE SAÚDE

    • Nova Canaã

    • Oriente

    • Nova Brasília ESCOLAS EM VIANA

    • EMEF Francisco de Assis Pereira

    • Ulisses dos Santos Filho,

    • Anexo do CMEI Maria de Lourdes Coutinho Passos

    • CMEI Lourdes Maria Capdeville UNIDADES DE SAÚDE

    • Bom Pastor 

    • Canaã 

    • Jucu 

    • Universal 

    • Viana Sede 

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