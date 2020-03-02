Imagens de drone mostram casas inundadas em Cariacica

As casas do bairro Vila Rica, em Cariacica, ainda permaneciam inundadas pela água da chuva na manhã desta segunda-feira (02) horas após a chuva forte que caiu neste domingo. Moradores tentam tirar o que podem de suas residências para salvar o que restou. "Estamos tirando o que conseguimos. Encheu muito rápido", disse o morador Jeferson Monteiro.
Imagens de drone registradas pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, mostram a situação do bairro. Todas as ruas aparecem tomadas pela água. Veja o vídeo abaixo