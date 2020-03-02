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Imagens de drone mostram casas inundadas em Cariacica

Moradores tentam tirar o que podem de suas residências para salvar o que restou no bairro Vila RIca

Publicado em 02 de Março de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 11:18
Bairro Vila Rica, em Cariacica, Ficou completamente alagado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As casas do bairro Vila Rica, em Cariacica, ainda permaneciam inundadas pela água da chuva na manhã desta segunda-feira (02) horas após a chuva forte que caiu neste domingo. Moradores tentam tirar o que podem de suas residências para salvar o que restou. "Estamos tirando o que conseguimos. Encheu muito rápido", disse o morador Jeferson Monteiro.
Imagens de drone registradas pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, mostram a situação do bairro. Todas as ruas aparecem tomadas pela água. Veja o vídeo abaixo

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