Casa desaba no bairro São Geraldo, em Cariacica, no ES

Uma casa desabou no bairro São Geraldo, em Cariacica, neste domingo (1º). De acordo com informações da TV Gazeta, com a chuva, a água subiu com muita força na região. No momento do desabamento, não tinha ninguém dentro do imóvel. Há um córrego ao lado da residência. A Defesa Civil já havia condenado o imóvel, segundo informações da TV Gazeta.
Moradores pedem a construção de galerias no local, para que o problema não se repita. A água da chuva também entrou em outras casas Do bairro, que ficaram alagadas.