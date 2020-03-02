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Chuva no ES

Casa desaba no bairro São Geraldo, em Cariacica, no ES

A Defesa Civil já havia condenado o imóvel, segundo informações da TV Gazeta

Publicado em 02 de Março de 2020 às 09:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 09:28
Casa desaba no bairro São Geraldo, em Cariacica Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta
Uma casa desabou no bairro São Geraldo, em Cariacica, neste domingo (1º). De acordo com informações da TV Gazeta, com a chuva, a água subiu com muita força na região. No momento do desabamento, não tinha ninguém dentro do imóvel. Há um córrego ao lado da residência. A Defesa Civil já havia condenado o imóvel, segundo informações da TV Gazeta. 

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Moradores pedem a construção de galerias no local, para que o problema não se repita. A água da chuva também entrou em outras casas Do bairro, que ficaram alagadas.
Casa desaba no bairro São Geraldo, em Cariacica Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta

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