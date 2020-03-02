Veja pontos de alagamento e interdições parciais em rodovias do ES

Após a forte chuva deste domingo (01) no Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) divulgaram nesta segunda-feira (02), os principais pontos de alagamentos em rodovias federais e estaduais que cortam o estado. Também são registradas interdições parciais em algumas vias.
Na BR 262, são contabilizados dois pontos de interdição parcial nos quilômetros 28, em Viana, e 36, em Domingos Martins, em função de queda de barreira e árvores. Outros pontos também precisaram ser interditados, mas já foram liberados pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com informações da PRF, também há registro de alagamento no km 302 da BR 101, em Viana, em frente à marmoraria Bruno Zanetti. O trânsito segue no sistema pare e siga.
No Sul do Espírito Santo, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES), os motoristas devem estar em estado de atenção por conta de algumas rodovias que foram afetadas pelas chuvas e também tiveram o trânsito impedido por pontos de alagamentos.
De acordo com informações da PRF, também há ponto de interdição na BR 482, no km 40. O bloqueio ocorre devido a uma queda de barreira ocupando o acostamento e uma faixa no sentido Guaçuí X Cachoeiro de Itapemirim.
CONFIRA AS VIAS AFETADAS PELAS CHUVAS
- ES 297 sobre a Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul
- ES 341 no km 16, localidade do trecho Ângelo Frechiani, em Pancas
- ES 375, em Bom Destino, em Iconha
- ES 434, no Trecho do Trevo ES 341- Pancas
- ES 391, em São Pedro, no município de Mimoso do Sul
- BR 101, no km 302, em Viana (em frente à marmoraria Bruno Zanetti
- BR 262, no km 28, em Viana (interdição parcial)
- BR 262, no km 36 em Domingos Martins (interdição parcial da via)
- BR 482, no km 40, trânsito parcialmente interditado (segue sobre uma faixa)
- BR 101, no km 327, em Guarapari, o tráfego segue por uma faixa sentido Vitória