Veja pontos de alagamento e interdições parciais em rodovias do ES

Alagamento na BR 101 em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após a forte chuva deste domingo (01) no Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) divulgaram nesta segunda-feira (02), os principais pontos de alagamentos em rodovias federais e estaduais que cortam o estado. Também são registradas interdições parciais em algumas vias.

Na BR 262, são contabilizados dois pontos de interdição parcial nos quilômetros 28, em Viana, e 36, em Domingos Martins, em função de queda de barreira e árvores. Outros pontos também precisaram ser interditados, mas já foram liberados pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações da PRF, também há registro de alagamento no km 302 da BR 101, em Viana, em frente à marmoraria Bruno Zanetti. O trânsito segue no sistema pare e siga.

No Sul do Espírito Santo, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES), os motoristas devem estar em estado de atenção por conta de algumas rodovias que foram afetadas pelas chuvas e também tiveram o trânsito impedido por pontos de alagamentos.

De acordo com informações da PRF, também há ponto de interdição na BR 482, no km 40. O bloqueio ocorre devido a uma queda de barreira ocupando o acostamento e uma faixa no sentido Guaçuí X Cachoeiro de Itapemirim.

CONFIRA AS VIAS AFETADAS PELAS CHUVAS