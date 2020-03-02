Chuvas no ES devem ficar acima da média em março, diz Climatempo

Sítio é tomado por água e lama após chuva que atingiu a região que fica entre Viana e Guarapari. Local é Bahia Nova Crédito: Internauta

O primeiro dia de março já deu a deixa sobre o que os capixabas podem esperar do céu durante o restante do mês. A região metropolitana e também Sul do Espírito Santo sofreram com alagamentos depois das chuvas da tarde deste domingo (1º) provocando alagamentos, desmoronamento de barreiras, fechando vias e obrigando muita gente a deixar as casas.

De acordo com o Climatempo, este mês também terá um evento de convergência de umidade, devido aos fortes ventos da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), como aconteceu em janeiro e fevereiro, que vai gerar instabilidade sobre a região Sudeste e a Centro-Oeste. Ou seja, chuvas volumosas estão por vir.

A Zona de Convergência Intertropical é caracterizada por bandas de nuvens carregadas que se formam no encontro entre os ventos de nordeste, vindos do Hemisfério Norte, e dos ventos do sudeste, vindos do Hemisférios Sul. Essas nuvens avançam sobre o oceano Atlântico Norte em direção ao Brasil, provocando chuva forte.