Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Chuvas no ES devem ficar acima da média em março, diz Climatempo

A chuva que caiu neste domingo (01) assustou capixabas da Região Metropolitana e também Sul do Estado,  que ainda se recupera das últimas inundações

Publicado em 01 de Março de 2020 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 21:57
Sítio é tomado por água e lama após chuva que atingiu a região que fica entre Viana e Guarapari. Local é Bahia Nova Crédito: Internauta
O primeiro dia de março já deu a deixa sobre o que os capixabas podem esperar do céu durante o restante do mês.  A região metropolitana e também Sul do Espírito Santo sofreram com alagamentos depois das chuvas da tarde deste domingo (1º) provocando alagamentos, desmoronamento de barreiras, fechando vias e obrigando muita gente a deixar as casas. 
De acordo com o Climatempo,  este mês também terá um evento de convergência de umidade, devido aos fortes ventos da  Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), como aconteceu em janeiro e fevereiro, que vai gerar instabilidade sobre a região Sudeste e a Centro-Oeste.  Ou seja, chuvas volumosas estão por vir. 
> Veja como foi a cobertura das chuvas no ES em tempo real
A Zona de Convergência Intertropical é caracterizada por bandas de nuvens carregadas que se formam no encontro entre os ventos de nordeste, vindos do Hemisfério Norte, e dos ventos do sudeste, vindos do Hemisférios Sul.  Essas nuvens avançam sobre o oceano Atlântico Norte em direção ao Brasil, provocando chuva forte. 
No Sudeste, os corredores de umidade continuam se formando e devem atingir São Paulo, Rio de Janeiro e o Triângulo Mineiro com chuvas  na média. Porém, na capital mineira e em Vitória a chuva vai ser acima da média.  

Veja Também

Prefeitura de Vargem Alta emite alerta à população após chuvas

Chuva deixa pessoas ilhadas e quase arrasta carro em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados