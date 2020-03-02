Muro de igreja ameaça desabar em Viana após chuva

CARIACICA
O bairro Vila Rica, em Cariacica, também registra alagamentos e interdições. É possível ver a água quase ultrapassando uma ponte no bairro. Veja no vídeo abaixo.
Publicado em 02 de Março de 2020 às 07:37
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