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Muro de igreja ameaça desabar em Viana após chuva

A Defesa Civil interditou a rua para a passagem de veículos nesta segunda-feira (02)

Publicado em 02 de Março de 2020 às 07:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 07:37
Em Vila Bethania, Viana, o muro da Igreja Santa Clara de Assis ameaça desabar Crédito: Caique Verli
Cariacica e Viana ainda apresentam pontos de alagamentos na manhã desta segunda-feira (02). Em Vila Bethania, também em Viana, o muro da Igreja Santa Clara de Assis estufou com as fortes chuvas e ameaça desabar. A Defesa Civil interditou a rua para a passagem de veículos.

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O bairro Vila Rica, em Cariacica, também registra alagamentos e interdições. É possível ver a água quase ultrapassando uma ponte no bairro. Veja no vídeo abaixo. 

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