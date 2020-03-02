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Fila de carros

Chuva provoca alagamentos e causa lentidão no trânsito de Vila Velha

Uma enorme fila de carros se formou na orla de Itaparica na manhã desta segunda-feira (02)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 09:44

Publicado em 02 de Março de 2020 às 09:44

Trânsito intenso na Orla de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Divulgação / Internauta
O motorista que circula pelas ruas de Vila velha na manhã desta segunda-feira (02), encontra ruas alagadas e muito trânsito. As vias que dão acesso à Terceira Ponte registram pontos de alagamento, o que têm feito os motoristas optarem por seguir pela orla de Itaparica. A região tem uma enorme fila de carros na manhã desta segunda-feira.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, as avenidas Francelina Setúbal, Antônio Ataíde e Carioca apresentam pontos de alagamento. Por conta da retenção, os motoristas têm escolhido vias alternativas.
"A concentração de carros é muito grande. O trânsito em Itaparica é por causa das vias secundárias, que seriam opção para o motorista, estão todas alagadas. Mais cedo a concentração de água era muito grande, o nível deu uma baixada porque a chuva diminuiu, mas ainda tinha água na esquina da Carioca com a Antônio Ataíde, na Francelina Setúbal e no trecho que vai do supermercado Perim até a Jair de Andrade."
Valter Siqueira - Coordenador do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal
O trânsito também é intenso na Avenida Carlos Lindenberg. No entanto, o trecho alagado fica em Cobilândia, próximo a um posto de combustível, no sentido Vitória - Vila Velha, onde o fluxo de veículos na manhã desta segunda-feira (02) é menor. A concentração de carros está no sentido Vila Velha - Vitória. 
Trânsito intenso na orla de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Divulgação / Internauta

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