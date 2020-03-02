Chuva provoca alagamentos e causa lentidão no trânsito de Vila Velha

O motorista que circula pelas ruas de Vila velha na manhã desta segunda-feira (02), encontra ruas alagadas e muito trânsito. As vias que dão acesso à Terceira Ponte registram pontos de alagamento, o que têm feito os motoristas optarem por seguir pela orla de Itaparica. A região tem uma enorme fila de carros na manhã desta segunda-feira.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, as avenidas Francelina Setúbal, Antônio Ataíde e Carioca apresentam pontos de alagamento. Por conta da retenção, os motoristas têm escolhido vias alternativas.
"A concentração de carros é muito grande. O trânsito em Itaparica é por causa das vias secundárias, que seriam opção para o motorista, estão todas alagadas. Mais cedo a concentração de água era muito grande, o nível deu uma baixada porque a chuva diminuiu, mas ainda tinha água na esquina da Carioca com a Antônio Ataíde, na Francelina Setúbal e no trecho que vai do supermercado Perim até a Jair de Andrade."
O trânsito também é intenso na Avenida Carlos Lindenberg. No entanto, o trecho alagado fica em Cobilândia, próximo a um posto de combustível, no sentido Vitória - Vila Velha, onde o fluxo de veículos na manhã desta segunda-feira (02) é menor. A concentração de carros está no sentido Vila Velha - Vitória.