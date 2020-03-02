Chuva provoca alagamentos e causa lentidão no trânsito de Vila Velha

"A concentração de carros é muito grande. O trânsito em Itaparica é por causa das vias secundárias, que seriam opção para o motorista, estão todas alagadas. Mais cedo a concentração de água era muito grande, o nível deu uma baixada porque a chuva diminuiu, mas ainda tinha água na esquina da Carioca com a Antônio Ataíde, na Francelina Setúbal e no trecho que vai do supermercado Perim até a Jair de Andrade."