Após chuva forte, corpo é encontrado em região tomada pela água em Cariacica

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve neste domingo (01) no local e encontrou o carro, mas não havia ninguém dentro do veículo.

"Há um corpo, mas não sabemos ainda se foi a pessoa que estava no carro e se a morte é em virtude da chuva. O corpo precisa ser encaminhado ao DML para verificar se a causa morte foi afogamento", disse o tenente-coronel em entrevista à Rádio CBN Vitória.