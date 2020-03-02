Após chuva forte, corpo é encontrado em região tomada pela água em Cariacica

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil investigam uma possível morte provocada pela chuva deste domingo (01), em Cariacica. Um corpo foi encontrado nesta segunda-feira (02) na região de Sertão Velho, em Duas Bocas, mesmo local em que um carro foi encontrado boiando na água na noite deste domingo (01). No final da manhã desta segunda, familiares disseram que o corpo é de Gustavo Leite, de 50 anos, ia socorrer um amigo que estava ilhado por causa do temporal, mas teve o carro arrastado pela força das águas.
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve neste domingo (01) no local e encontrou o carro, mas não havia ninguém dentro do veículo.
"Há um corpo, mas não sabemos ainda se foi a pessoa que estava no carro e se a morte é em virtude da chuva. O corpo precisa ser encaminhado ao DML para verificar se a causa morte foi afogamento", disse o tenente-coronel em entrevista à Rádio CBN Vitória.
48 OCORRÊNCIAS
Cariacica foi um dos município mais atingidos pela chuva deste domingo (01). No bairro São Geraldo, uma casa desabou. Não havia ninguém na casa no momento do desabamento. Em poucas horas, a cidade registrou um 135 mm de água, sendo que os bairros mais atingidos foram: Nova Rosa da Penha 1, Nova Valverde, Aparecida, Itaquari, Jardim Botânico, Bela Vista, Padre Gabriel, Campo Grande, Maracanã, Nova Brasília, Itanguá e Itacibá. A Defesa Civil Municipal informa que até o momento foram registradas 48 ocorrências.