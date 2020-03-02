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Chuva no ES

Anchieta recebeu 290 mm de chuva nas últimas 24 horas; alerta no ES permanece

Um relatório divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã desta segunda-feira (02) apontou o volume de chuva de 22 cidades capixabas

Publicado em 02 de Março de 2020 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 09:45
Comunidade de Dois Irmãos de Olivânia, em Anchieta Crédito: Internauta
O município de Anchieta, no Sul do Estado, foi onde mais choveu nas últimas 24 horas. De acordo com relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a cidade recebeu 290.80 milímetros de água. Por causa das chuvas registradas no domingo (1º), o Estado opera em alerta máximo. A reportagem de A Gazeta ainda tenta informação da quantidade de chuva que era esperada para o mês.

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Na Grande VitóriaVila Velha registrou 199.25 milímetros de chuva e Cariacica, 143 mm. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de que nesta segunda-feira (02) sejam registradas pancadas de chuva e possíveis trovoadas em alguns momentos em praticamente todas as regiões capixabas.
Comunidade de Dois Irmãos de Olivânia, em Anchieta Crédito: Internauta
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta de risco hidrológico muito alto para Vila Velha. Para Anchieta, o documento atesta alto risco de movimento de massa. O coordenador da Defesa Civil municipal, André Prazim, informou que cerca de 20 pessoas ficaram isoladas no distrito de Jabaquara.

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Aqui choveu muito mesmo. Ainda não analisamos as estatísticas porque registramos queda de barreiras e de muitas árvores. Felizmente, não temos feridos nem ninguém desabrigado ou desalojado. Nossas equipes estão atuando desde ontem à noite para atender os chamados que recebemos, garante André.

VEJA O ACUMULADO DE CHUVA DE 22 MUNICÍPIOS

  • Anchieta 290.80 mm
  • Fundão 275.00 mm  
  • Alfredo Chaves 227.00 mm
  • Vila Velha 199.25 mm
  • Pancas 174.44 mm
  • Cariacica 143.00 mm
  • Vargem Alta 141.00 mm
  • Viana 137.00 mm
  • Marilândia 135.40 mm  
  • Marechal Floriano 123.60 mm  
  • Domingos Martins 121.93 mm
  • Santa Leopoldina 118.67 mm
  • Guarapari 118.60 mm
  • Rio Novo Do Sul 111.40 mm
  • Castelo 105.32 mm
  • João Neiva 97.30 mm
  • São Domingos do Norte 90.14 mm
  • Colatina 83.71 mm
  • Governador Lindenberg 82.89 mm
  • Atílio Vivacqua 79.80 mm
  • Cachoeiro De Itapemirim 74.42 mm
  • Mimoso Do Sul 69.60 mm

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