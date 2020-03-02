Anchieta recebeu 290 mm de chuva nas últimas 24 horas; alerta no ES permanece

O município de Anchieta, no Sul do Estado, foi onde mais choveu nas últimas 24 horas. De acordo com relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a cidade recebeu 290.80 milímetros de água. Por causa das chuvas registradas no domingo (1º), o Estado opera em alerta máximo. A reportagem de A Gazeta ainda tenta informação da quantidade de chuva que era esperada para o mês.
Na Grande Vitória, Vila Velha registrou 199.25 milímetros de chuva e Cariacica, 143 mm. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de que nesta segunda-feira (02) sejam registradas pancadas de chuva e possíveis trovoadas em alguns momentos em praticamente todas as regiões capixabas.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta de risco hidrológico muito alto para Vila Velha. Para Anchieta, o documento atesta alto risco de movimento de massa. O coordenador da Defesa Civil municipal, André Prazim, informou que cerca de 20 pessoas ficaram isoladas no distrito de Jabaquara.
Aqui choveu muito mesmo. Ainda não analisamos as estatísticas porque registramos queda de barreiras e de muitas árvores. Felizmente, não temos feridos nem ninguém desabrigado ou desalojado. Nossas equipes estão atuando desde ontem à noite para atender os chamados que recebemos, garante André.
VEJA O ACUMULADO DE CHUVA DE 22 MUNICÍPIOS
- Anchieta 290.80 mm
- Fundão 275.00 mm
- Alfredo Chaves 227.00 mm
- Vila Velha 199.25 mm
- Pancas 174.44 mm
- Cariacica 143.00 mm
- Vargem Alta 141.00 mm
- Viana 137.00 mm
- Marilândia 135.40 mm
- Marechal Floriano 123.60 mm
- Domingos Martins 121.93 mm
- Santa Leopoldina 118.67 mm
- Guarapari 118.60 mm
- Rio Novo Do Sul 111.40 mm
- Castelo 105.32 mm
- João Neiva 97.30 mm
- São Domingos do Norte 90.14 mm
- Colatina 83.71 mm
- Governador Lindenberg 82.89 mm
- Atílio Vivacqua 79.80 mm
- Cachoeiro De Itapemirim 74.42 mm
- Mimoso Do Sul 69.60 mm