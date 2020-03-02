Anchieta recebeu 290 mm de chuva nas últimas 24 horas; alerta no ES permanece

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta de risco hidrológico muito alto para Vila Velha. Para Anchieta, o documento atesta alto risco de movimento de massa. O coordenador da Defesa Civil municipal, André Prazim, informou que cerca de 20 pessoas ficaram isoladas no distrito de Jabaquara.

Aqui choveu muito mesmo. Ainda não analisamos as estatísticas porque registramos queda de barreiras e de muitas árvores. Felizmente, não temos feridos nem ninguém desabrigado ou desalojado. Nossas equipes estão atuando desde ontem à noite para atender os chamados que recebemos, garante André.