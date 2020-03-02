  • Morador morre após ter carro arrastado pela força da água em Cariacica
Interior do município

Morador morre após ter carro arrastado pela força da água em Cariacica

Gustavo Leite, de 50 anos, ia socorrer um amigo que estava ilhado por causa do temporal, mas teve o carro arrastado pela força das águas

Publicado em 02 de Março de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 12:59
Gustavo Leite teve o carro arrastado pela força da água em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (02) na região de Sertão Velho, interior de Cariacica, após a chuva que atingiu o município, é do morador Gustavo Leite, de 50 anos. Ele ia socorrer um amigo que estava ilhado por causa do temporal, mas teve o carro arrastado pela força das águas.
Segundo familiares, quando Gustavo passava por uma ponte teve o carro levado. A picape dele, uma Fiat Strada, foi parar no meio do córrego, entre árvore e pedras, ficando completamente destruída.
O Corpo de Bombeiros e familiares passaram a noite procurando por Gustavo, mas o corpo dele só foi encontrado a cerca de 800 metros distante de onde o carro dele ficou parado.

