Morador morre após ter carro arrastado pela força da água em Cariacica

O corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (02) na região de Sertão Velho, interior de Cariacica, após a chuva que atingiu o município, é do morador Gustavo Leite, de 50 anos. Ele ia socorrer um amigo que estava ilhado por causa do temporal, mas teve o carro arrastado pela força das águas.
Segundo familiares, quando Gustavo passava por uma ponte teve o carro levado. A picape dele, uma Fiat Strada, foi parar no meio do córrego, entre árvore e pedras, ficando completamente destruída.
O Corpo de Bombeiros e familiares passaram a noite procurando por Gustavo, mas o corpo dele só foi encontrado a cerca de 800 metros distante de onde o carro dele ficou parado.