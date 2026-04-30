Delegacia de Irupi passa a funcionar em novo endereço; confira

A Delegacia de Polícia de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, passou a funcionar em novo endereço. Segundo a Polícia Civil, a mudança tem como objetivo melhorar o atendimento à população, além de oferecer melhores condições de trabalho à equipe, com mais eficiência, acessibilidade e qualidade nos serviços prestados.





A unidade agora atende na Rua Pergentino Fidelis de Miranda, no Centro da cidade. Os contatos telefônicos também foram atualizados. A população pode entrar em contato pelos números (28) 3526-2811 e (28) 3526-2810.