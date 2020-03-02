Sem abrigo, homem dorme enrolado em plástico para se proteger da chuva no ES

Homem dormiu enrolado em saco plástico na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Diezo Gomes

Um homem passou a madrugada desta segunda-feira (2) enrolado em um saco plástico, para se proteger da chuva, na praia de Itaparica, em Vila Velha . A cena foi flagrada pelo locutor da rádio Litoral, Diezo Gomes.

Segundo Gomes, ele chegava à praia para uma caminhada, por volta das 7h30 desta segunda-feira (02), quando se assustou ao ver o morador de rua dormindo. De acordo com o locutor, o homem aparentava ter entre 30 e 40 anos.

"Moro em Vale Encantado e vim de carro para caminhar na praia. Assim que estacionei, presenciei essa cena impactante. Fere a dignidade humana e vemos como a falta do poder público está presente em nosso Estado. Uma cena lamentável que ainda presenciamos nos dias de hoje", contou.

O locutor registrou a cena em vídeo, e narrou a situação encontrada por ele: "A cidade teve uma grande chuva na noite de domingo para segunda, e agora a gente flagra um homem dormindo, coberto por um plástico. Onde está o serviço social de Vila Velha para lidar com essa situação? É desumano isso. Um homem dormindo dentro de um saco plástico para se proteger da chuva. É impressionante a falta do poder público aqui em Vila Velha".

Cerca de duas horas depois, por volta das 9h30, Gomes voltou ao local e encontrou o homem acordado. Sentado sobre o plástico, o morador de rua comia uma manga e não quis conversar.

Homem dormiu enrolado em saco plástico na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Diezo Gomes

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