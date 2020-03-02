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Córregos transbordam e água invade casas em Marechal Floriano

De acordo com a prefeitura, as chuvas iniciaram às 15h de domingo (01) e continuaram, sem cessar, até a manhã desta segunda-feira (02), com raios e trovões

Publicado em 02 de Março de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 14:05
Imagens mostram destruição em Marechal Floriano Crédito: Divulgação/ Marechal Floriano
A cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana, voltou a sofrer com as fortes chuvas. Após um temporal que atingiu a região, córregos e rio transbordaram. A água invadiu as ruas, quintais e casas. De acordo com a prefeitura, as chuvas iniciaram às 15h de domingo (01) e continuaram, sem cessar, até a manhã desta segunda-feira (02), com raios e trovões.

Marechal Floriano: após forte chuva, rio e córregos transbordam

A rua que mais sofreu com a invasão das águas foi a Rua Clara Endlich, onde imóveis e quintais foram tomados pelas águas do Córrego Batatal, que deságua no braço sul do Rio Jucu. Houve invasão em estabelecimentos comerciais, quintais de residências e ainda nas garagens dos prédios que foram esvaziadas pelos proprietários. Também foram registrados alagamentos no bairro Vila das Orquídeas, por onde passa o Córrego Soído.
Barreiras caíram na rodovia que liga Marechal Floriano a Aparecida, em Alfredo Chaves. Nesta segunda-feira (02), equipes da prefeitura retiram a lama espalhada pelas vias e moradores começaram a entrar nas casas para começar o trabalho de limpeza e contabilizar os prejuízos.

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