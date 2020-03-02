Córregos transbordam e água invade casas em Marechal Floriano

A rua que mais sofreu com a invasão das águas foi a Rua Clara Endlich, onde imóveis e quintais foram tomados pelas águas do Córrego Batatal, que deságua no braço sul do Rio Jucu. Houve invasão em estabelecimentos comerciais, quintais de residências e ainda nas garagens dos prédios que foram esvaziadas pelos proprietários. Também foram registrados alagamentos no bairro Vila das Orquídeas, por onde passa o Córrego Soído.