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Chuva no ES: comunidades estão alagadas no interior de Nova Venécia

As localidades amanheceram alagadas  após as fortes chuvas que atingiram a região. Casas foram invadidas pela água e aulas foram canceladas

Publicado em 02 de Março de 2020 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 15:58
Chuva alaga distrito de Água Lima em Nova Venécia Crédito: Internauta
chuva forte que atingiu o Espírito Santo, na noite deste domingo (1º), causou transtornos também em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Algumas localidades do interior do município ficaram alagadas.
A comunidade de Água Limpa foi a mais afetada pelos alagamentos. De acordo com a prefeitura, casas e pontos comerciais foram invadidos pela água. A escola do distrito também ficou alagada, as aulas desta segunda-feira (2) precisaram ser canceladas.
Escola de Água Lima, interior de Nova Venécia ficou alagada após as chuvas Crédito: Internauta
A comunidade de Cedrolândia também foi atingida pela água e registrou alagamentos. A escola da localidade também suspendeu as aulas desta segunda-feira.
A prefeitura informou ainda que equipes da Defesa Civil Municipal e assistentes sociais estão nas regiões alagadas fazendo os levantamentos da quantidade de famílias que estão desabrigadas e desalojadas.

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