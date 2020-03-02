Chuva no ES: comunidades estão alagadas no interior de Nova Venécia

A chuva forte que atingiu o Espírito Santo, na noite deste domingo (1º), causou transtornos também em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Algumas localidades do interior do município ficaram alagadas.
A comunidade de Água Limpa foi a mais afetada pelos alagamentos. De acordo com a prefeitura, casas e pontos comerciais foram invadidos pela água. A escola do distrito também ficou alagada, as aulas desta segunda-feira (2) precisaram ser canceladas.
A comunidade de Cedrolândia também foi atingida pela água e registrou alagamentos. A escola da localidade também suspendeu as aulas desta segunda-feira.
A prefeitura informou ainda que equipes da Defesa Civil Municipal e assistentes sociais estão nas regiões alagadas fazendo os levantamentos da quantidade de famílias que estão desabrigadas e desalojadas.