Chuva no ES: comunidades estão alagadas no interior de Nova Venécia

Chuva alaga distrito de Água Lima em Nova Venécia Crédito: Internauta

chuva forte que atingiu o Espírito Santo , na noite deste domingo (1º), causou transtornos também em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Algumas localidades do interior do município ficaram alagadas.

A comunidade de Água Limpa foi a mais afetada pelos alagamentos. De acordo com a prefeitura, casas e pontos comerciais foram invadidos pela água. A escola do distrito também ficou alagada, as aulas desta segunda-feira (2) precisaram ser canceladas.

Escola de Água Lima, interior de Nova Venécia ficou alagada após as chuvas Crédito: Internauta

A comunidade de Cedrolândia também foi atingida pela água e registrou alagamentos. A escola da localidade também suspendeu as aulas desta segunda-feira.