Aulas suspensas e ruas alagadas em Pancas, no ES
A chuva forte que atingiu a cidade de Pancas, na Região Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (1º), deixou vários pontos da cidade alagados. A rodovia ES 341, que liga a cidade ao município Colatina está com pontos de alagamento, o que tem deixado o trânsito complicado na região.
De acordo com a Defesa Civil do município, a chuva forte começou por volta das 21h e se estendeu durante a madrugada. Foram registrados pontos de alagamento nos bairros Vila Nova, Operário, Oscar Lourenço da Silva e parte do Centro.
Algumas famílias precisaram deixar as residências e foram levadas para abrigos da cidade. Ainda não foram divulgadas informações sobre desabrigados ou desalojados. A Secretaria de Assistência Social de Pancas está percorrendo a cidade para calcular os impactos da chuva no município.
Moradores registraram a situação nas proximidades da Rodoviária de Pancas. No vídeo é possível ver a altura que a água chegou. Em outro ponto, a água subiu tanto que carregou alguns eletrodomésticos das casas.
AULAS SUSPENSAS
Por causa das fortes chuvas que atingiram o município durante a noite, as aulas nas escolas municipais foram suspensas, segundo a Prefeitura de Pancas. Com alguns pontos alagados, alunos e servidores não conseguiram chegar até as unidades.
CHUVA FORTE
Segundo o relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo, Pancas foi a quinta cidade com maior acúmulo de chuvas nas últimas 24 horas. Foram 174,44 milímetros de chuva. A lista é liderada por Anchieta (290,80 mm), Fundão (275,00 mm), Alfredo Chaves (227,00 mm) e Vila Velha (199,25).