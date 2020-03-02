Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Aulas suspensas e ruas alagadas em Pancas, no ES

Nesta segunda-feira (02), com alguns pontos alagados, alunos e servidores não conseguiram chegar até as unidades

Publicado em 02 de Março de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 11:18
Rua alagada em Pancas Crédito: Internauta|Via WhatsApp
Aulas suspensas e ruas alagadas em Pancas, no ES
A chuva forte que atingiu a cidade de Pancas, na Região Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (1º), deixou vários pontos da cidade alagados. A rodovia ES 341, que liga a cidade ao município Colatina está com pontos de alagamento, o que tem deixado o trânsito complicado na região.
De acordo com a Defesa Civil do município, a chuva forte começou por volta das 21h e se estendeu durante a madrugada. Foram registrados pontos de alagamento nos bairros Vila Nova, Operário, Oscar Lourenço da Silva e parte do Centro.
Data: 02/03/2020 - ES - Pancas - Chuva forte deixa várias ruas alagadas em Pancas Crédito: Internauta
Algumas famílias precisaram deixar as residências e foram levadas para abrigos da cidade. Ainda não foram divulgadas informações sobre desabrigados ou desalojados. A Secretaria de Assistência Social de Pancas está percorrendo a cidade para calcular os impactos da chuva no município.
Moradores registraram a situação nas proximidades da Rodoviária de Pancas. No vídeo é possível ver a altura que a água chegou. Em outro ponto, a água subiu tanto que carregou alguns eletrodomésticos das casas.

AULAS SUSPENSAS

Por causa das fortes chuvas que atingiram o município durante a noite, as aulas nas escolas municipais foram suspensas, segundo a Prefeitura de Pancas. Com alguns pontos alagados, alunos e servidores não conseguiram chegar até as unidades.

Veja Também

Anchieta recebeu 290 mm de chuva nas últimas 24 horas; alerta no ES permanece

CHUVA FORTE

Segundo o relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo, Pancas foi a quinta cidade com maior acúmulo de chuvas nas últimas 24 horas. Foram 174,44 milímetros de chuva. A lista é liderada por Anchieta (290,80 mm), Fundão (275,00 mm), Alfredo Chaves (227,00 mm) e Vila Velha (199,25).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados