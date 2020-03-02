Rua alagada em Pancas Crédito: Internauta|Via WhatsApp

Your browser does not support the audio element. Aulas suspensas e ruas alagadas em Pancas, no ES

A chuva forte que atingiu a cidade de Pancas , na Região Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (1º), deixou vários pontos da cidade alagados. A rodovia ES 341, que liga a cidade ao município Colatina está com pontos de alagamento, o que tem deixado o trânsito complicado na região.

De acordo com a Defesa Civil do município, a chuva forte começou por volta das 21h e se estendeu durante a madrugada. Foram registrados pontos de alagamento nos bairros Vila Nova, Operário, Oscar Lourenço da Silva e parte do Centro.

Data: 02/03/2020 - ES - Pancas - Chuva forte deixa várias ruas alagadas em Pancas Crédito: Internauta

Algumas famílias precisaram deixar as residências e foram levadas para abrigos da cidade. Ainda não foram divulgadas informações sobre desabrigados ou desalojados. A Secretaria de Assistência Social de Pancas está percorrendo a cidade para calcular os impactos da chuva no município.

Moradores registraram a situação nas proximidades da Rodoviária de Pancas. No vídeo é possível ver a altura que a água chegou. Em outro ponto, a água subiu tanto que carregou alguns eletrodomésticos das casas.

AULAS SUSPENSAS

Por causa das fortes chuvas que atingiram o município durante a noite, as aulas nas escolas municipais foram suspensas, segundo a Prefeitura de Pancas. Com alguns pontos alagados, alunos e servidores não conseguiram chegar até as unidades.

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CHUVA FORTE