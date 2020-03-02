Cidades no Sul do ES registram alagamentos e quedas de barreiras

Efeitos da chuva em Iconha Crédito: Internauta

A chuva continua na região Sul do Espírito Santo e várias cidades estão registrando pontos de alagamentos, quedas de barreiras e aumento no nível dos rios. A Defesa Civil Estadual informou que estado de alerta máximo permanece.

Nas últimas 24h, até a manhã desta segunda-feira (02), várias cidades sulinas registraram grande volume de chuvas, são elas: Anchieta (292.4 mm), Alfredo Chaves (233.8), Vargem Alta (146), Rio Novo do Sul (120.4), Castelo (108.71 mm), Atílio Vivácqua (86.08 mm), Cachoeiro de Itapemirim (85.27 mm) e Presidente Kennedy (81 mm).

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Em Cachoeiro de Itapemirim, o rio Itapemirim está mais de três metros acima do normal e a água começou a acumular em alguns pontos da cidade. O trânsito na região central, na manhã desta segunda (2), ficou bem complicado e o fluxo de veículos, inclusive do transporte coletivo, precisou ser alterado.

Efeitos da chuva em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta

No bairro Coronel Borges, o Córrego Cobiça transbordou, alagando algumas ruas, e barreiras caíram nas ruas Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, e José Bonifácio, no Baiminas, na estrada da localidade de Cobiça e no bairro Campo Leopoldina.

Na avenida Mauro Miranda Madureira (rodovia do Valão), uma cratera se abriu e o trânsito ficou em meia-pista. O sistema de estacionamento rotativo está temporariamente suspenso na cidade. A prefeitura pede que a população ribeirinha e em áreas de risco fique atenta.

ICONHA

O Rio Iconha voltou a subir no início da noite de domingo (1º) e atingiu a faixa de 5 metros acima do normal. A comunidade de Palmital está isolada devido a duas pedras que rolaram, obstruíram e comprometeram o acesso. Em Santo Antônio, Nova Esperança e Córrego da Cecília , barreiras cederam e impediram o trânsito e o acesso às comunidades.

Efeitos da chuva em Iconha Crédito: Internauta

Na localidade de Duas Barras, a Ponte que dá acesso à comunidade de Santo Antônio cedeu. Em Crubixá, a enxurrada levou parte de uma casa e deixou um casal desalojado.

No Centro de Iconha, a prefeitura informou que ruas foram alagadas e alguns imóveis foram afetados. As aulas da rede municipal foram suspensas.

VARGEM ALTA

Os rios que passam pelo município de Vargem Alta também receberam muita água da chuva. Segundo a prefeitura, o nível do Rio Novo subiu aproximadamente dois metros e o Rio Fruteiras está cheio. A enxurrada afetou estradas asfálticas e rurais, houve deslizamento de barreiras e alagamento em alguns trechos.

A comunidade de Córrego do Alto continua intrafegável e os moradores de Morro do Sal e Pedra Branca estão impedidos de trafegar, de acordo com informações da prefeitura. Em Castelinho, Vila Maria, Fruteiras Nova, São José de Fruteiras, Departamento, Ayd, Vila Esperança, Prosperidade e Pedra Branca o Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (Saae) interrompeu os serviços devido ao comprometimento de tubulações e equipamentos das estações de tratamento.

Um trecho da ES 375, a rodovia que liga o Centro da comunidade à Prosperidade, na altura do trevo de Claros Dias, cedeu com as fortes pancadas de água. Uma escola também foi atingida.

MIMOSO DO SUL

Efeitos da chuva em Mimoso do Sul Crédito: Internauta

A chuva em Mimoso do Sul começou no domingo (1º) e, nesta manhã (2), o nível do Rio Itabapoana subiu mais de três metros. No interior, diversas ruas foram alagadas e três famílias tiveram que sair de casa. Algumas ruas estão interditadas devido ao acúmulo de água.

GUAÇUÍ

A Defesa Civil do município informou que está em alerta porque o solo está saturado e há risco iminente de deslizamento. O nível do Rio Veado está dentro do normal, mas segundo a equipe, se chover mais, será alto o risco de transbordo.