Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Polícia

Ator desaparecido de série da Netflix pode ter sido morto, diz polícia

McLean foi visto pela última vez em sua casa em Lions Bay, Colúmbia Britânica, Canadá
Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 10:01

Virgin River: Ator de série da Netflix desaparecido pode ter sido morto
Virgin River: Ator de série da Netflix desaparecido pode ter sido morto Reprodução/Netflix

Stewart McLean, que atuou em séries como "Virgin River", da Netflix, pode ter sido assassinado.


O ator está desaparecido desde 15 de maio e, segundo a polícia do Canadá, o caso foi transformado em uma investigação de homicídio. As informações são da Variety.


McLean foi visto pela última vez em sua casa em Lions Bay, Colúmbia Britânica, Canadá. "A polícia continua a trabalhar em estreita colaboração com a IHIT e o Serviço Integrado de Identificação Forense (IFIS) para avançar com a investigação. A polícia iniciou uma investigação e, por meio de esforços investigativos, descobriu evidências que levaram os investigadores a acreditar que o Sr. McLean foi vítima de homicídio."


Stewart McLean recentemente interpretou um frequentador de bar em um episódio de 2026 de "Virgin River", série da Netflix. Ele também atuou em outras produções, como "Arrow" e "Supernatural".

Veja Também 

A influenciadora Deolane Bezerra deixa o DHPP em São Paulo.

Deolane Bezerra é transferida para penitenciária no interior de SP

Bárbara Evans e Neymar não estiveram em um relacionatomento, segundo influenciadora.

Bárbara Evans nega que tenha se envolvido com Neymar

Princípe William e filhos com Taylor Swift e Travis Kelce

Príncipe William diz esperar convite para casamento de Taylor Swift com Travis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tela do Gazeta Online em 1996 e site atual de A Gazeta, 30 anos depois
A Gazeta faz 30 anos no digital: a aposta pioneira que conquistou o protagonismo
Imagem de destaque
'Panamá não é um país inventado pelos EUA para construir um canal'
Contador tem a missão de orientar empresários para o desenvolvimento em todas as áreas
"Empresário precisa entender a reforma tributária", avisa capixaba no Comitê Gestor do IBS

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados