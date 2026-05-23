Ator desaparecido de série da Netflix pode ter sido morto, diz polícia

Stewart McLean, que atuou em séries como "Virgin River", da Netflix, pode ter sido assassinado.





O ator está desaparecido desde 15 de maio e, segundo a polícia do Canadá, o caso foi transformado em uma investigação de homicídio. As informações são da Variety.





McLean foi visto pela última vez em sua casa em Lions Bay, Colúmbia Britânica, Canadá. "A polícia continua a trabalhar em estreita colaboração com a IHIT e o Serviço Integrado de Identificação Forense (IFIS) para avançar com a investigação. A polícia iniciou uma investigação e, por meio de esforços investigativos, descobriu evidências que levaram os investigadores a acreditar que o Sr. McLean foi vítima de homicídio."





Stewart McLean recentemente interpretou um frequentador de bar em um episódio de 2026 de "Virgin River", série da Netflix. Ele também atuou em outras produções, como "Arrow" e "Supernatural".