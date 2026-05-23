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Bárbara Evans nega que tenha se envolvido com Neymar

Declaração foi feita nos comentários de uma publicação que afirmava que a influenciadora havia sido uma das namoradas do jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 09:55

Bárbara Evans e Neymar não estiveram em um relacionatomento, segundo influenciadora.
Bárbara Evans e Neymar não estiveram em um relacionatomento, segundo influenciadora. @barbaraevans22 via Instagram e Raul Baretta/Santos FC

Bárbara Evans comentou novamente a respeito de seu suposto relacionamento com Neymar. A influenciadora desmentiu as especulações, que originalmente surgiram em 2010.


A declaração foi feita nos comentários de um post que mostravam as namoradas do jogador ao longo dos anos. Evans reforçou que não havia nem se encontrado com ele.


"Da minha parte, eu posso afirmar que é mentira", disse ela. "Nunca nem vi ele pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira."


Os rumores de que os dois teriam tido algum tipo de relacionamento passaram a ganhar força por conta de uma nota publicada em 2010 na Retratos da Vida, coluna do jornal Extra.


À época, Neymar ainda estava no início da carreira, como jogador do Santos, e era tido como uma das grandes promessas do futebol nacional. A nota afirmava que os dois teriam ficado três vezes, mas se afastado por conta da distância.

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