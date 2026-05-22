Britney Spears ofereceu lasanha aos policiais antes de ser presa sob suspeita de dirigir bêbada

Britney Spears foi presa após não passar no teste de sobriedade. Reuters/Folhapress

A cantora Britney Spears ofereceu um mergulho na piscina e um prato de lasanha aos policiais que a abordaram em março, pela suspeita de direção sob efeito de álcool. Ainda assim, ela acabou presa na ocasião.

O caso aconteceu em março, mas o áudio da conversa entre a artista e os agentes que a abordaram só foi divulgado agora, pelo TMZ.

Nele, é possível notar que a cantora parecia desnorteada após ter sido parada por direção imprudente na Califórnia. "Você pode ir à minha casa e eu posso preparar comida e lasanha para você, o que quiser. Eu tenho uma piscina", disse, segundo áudio divulgado pelo site. Veja vídeo do momento:

Britney Spears saiu algemada após falhar em teste de sobriedade.



Imagens feitas pela polícia revelam que a cantora demorou mais de 3 minutos para parar o carro e ainda ofereceu cozinhar para os policiais:pic.twitter.com/gCXBaLLYbH — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 22, 2026

Após a prisão, Spears assinou um acordo e foi liberada. O caso aconteceu em meio a um período movimentado na vida da artista, que recentemente teve uma vitória na Justiça. Um mês antes, um tribunal concedeu a Britney uma ordem de restrição permanente contra um homem acusado de persegui-la por anos.