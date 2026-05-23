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Convite real

Príncipe William diz esperar convite para casamento de Taylor Swift com Travis

Herdeiro do trono britânico afirma que os filhos Charlotte e Louis são obcecados pela cantora
Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 09:48

Princípe William e filhos com Taylor Swift e Travis Kelce
Princípe William e filhos com Taylor Swift e Travis Kelce Folhapress/@taylorswift no Instagram

Taylor Swift ganhou fãs ilustres na família real britânica. Em entrevista recente, o príncipe William contou que os filhos acompanham a carreira da artista -e revelou que também espera receber um convite para o casamento da cantora com o jogador da NFL Travis Kelce, previsto para o mês de julho.


Durante participação no programa de rádio Heart Breakfast, William disse que a princesa Charlotte é a mais entusiasmada com a intérprete de "Shake It Off" e "Love Story" embora o príncipe Louis também seja fã. "Charlotte, particularmente, mas Louis também, para ser justo, são obcecados por Taylor Swift", afirmou o primogênito do rei Charles 3º.


O herdeiro do trono britâncio ainda dedicou à filha a música "Opalite", de Taylor. Charlotte tem 11 anos e é a filha do meio de William e Kate Middleton. O casal também é pai de George, 12, e Louis, 8.


A relação da família real com a artista ganhou repercussão em junho de 2024, quando William levou os filhos a um show da turnê de Taylor Swift em Londres. Após a apresentação, George e Charlotte encontraram a cantora no camarim e tiraram fotos ao lado dela.


Segundo o príncipe, os filhos demonstraram interesse em comparecer ao casamento da cantora, embora o convite ainda não tenha chegado. "Espero que sejamos convidados. Tenho quase certeza disso", disse.


De acordo com o site TMZ, Taylor Swift estaria avisando os convidados da cerimônia por telefone, em uma espécie de "save the date" informal. A estratégia, segundo fontes ouvidas pelo portal, teria como objetivo evitar vazamentos de informações sobre o evento -marcado para 3 de julho, véspera do feriado da Independência dos Estados Unidos --e reduzir o risco de penetras.

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