Príncipe William diz esperar convite para casamento de Taylor Swift com Travis

Taylor Swift ganhou fãs ilustres na família real britânica. Em entrevista recente, o príncipe William contou que os filhos acompanham a carreira da artista -e revelou que também espera receber um convite para o casamento da cantora com o jogador da NFL Travis Kelce, previsto para o mês de julho.





Durante participação no programa de rádio Heart Breakfast, William disse que a princesa Charlotte é a mais entusiasmada com a intérprete de "Shake It Off" e "Love Story" embora o príncipe Louis também seja fã. "Charlotte, particularmente, mas Louis também, para ser justo, são obcecados por Taylor Swift", afirmou o primogênito do rei Charles 3º.





O herdeiro do trono britâncio ainda dedicou à filha a música "Opalite", de Taylor. Charlotte tem 11 anos e é a filha do meio de William e Kate Middleton. O casal também é pai de George, 12, e Louis, 8.





A relação da família real com a artista ganhou repercussão em junho de 2024, quando William levou os filhos a um show da turnê de Taylor Swift em Londres. Após a apresentação, George e Charlotte encontraram a cantora no camarim e tiraram fotos ao lado dela.





Segundo o príncipe, os filhos demonstraram interesse em comparecer ao casamento da cantora, embora o convite ainda não tenha chegado. "Espero que sejamos convidados. Tenho quase certeza disso", disse.





De acordo com o site TMZ, Taylor Swift estaria avisando os convidados da cerimônia por telefone, em uma espécie de "save the date" informal. A estratégia, segundo fontes ouvidas pelo portal, teria como objetivo evitar vazamentos de informações sobre o evento -marcado para 3 de julho, véspera do feriado da Independência dos Estados Unidos --e reduzir o risco de penetras.