Acidente com dois ônibus deixa feridos e interdita a Rodovia Norte Sul

De acordo com informações de motoristas que passavam pelo local, um ônibus colidiu na traseira de outro coletivo que estava parado no ponto. A frente de um dos coletivos ficou bastante danificada.

Pelo menos duas ambulâncias saíram do local levando passageiros feridos e outras pessoas ainda são socorridas pela equipe do Samu na rodovia. Dos 30 feridos, dois, em estado mais grave, foram encaminhados para hospitais. Apesar da gravidade de duas das vítimas, não há risco de morte.