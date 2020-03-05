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Serra

Acidente com dois ônibus deixa feridos e interdita a Rodovia Norte Sul

De acordo com informações de motoristas que passavam pelo local, um ônibus colidiu na traseira de outro coletivo que estava parado no ponto

Publicado em 05 de Março de 2020 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 08:09
Acidente na Rodovia Norte Sul Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente entre dois ônibus do Transcol deixou 30 feridos na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. A colisão aconteceu depois das 7h. Por causa do atendimento às vitimas, a via, no sentido Barcelona, ficou interditada.
De acordo com informações de motoristas que passavam pelo local, um ônibus colidiu na traseira de outro coletivo que estava parado no ponto. A frente de um dos coletivos ficou bastante danificada.
Pelo menos duas ambulâncias saíram do local levando passageiros feridos e outras pessoas ainda são socorridas pela equipe do Samu na rodovia. Dos 30 feridos, dois, em estado mais grave, foram encaminhados para hospitais. Apesar da gravidade de duas das vítimas, não há risco de morte. 

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