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Presas às ferragens

Duas pessoas ficam feridas em acidente na ES 482 em Cachoeiro

O caminhão, carregado de chapas de granito, saiu de Cachoeiro de Itapemirim com destino a Belém, no Pará

Publicado em 04 de Março de 2020 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 11:44
Duas pessoas ficam feridas em acidente na ES 482 em Cachoeiro Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
Um acidente na noite desta terça-feira (03) deixou duas pessoas presas às ferragens, na altura do Km 06 da Rodovia ES 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. As duas vítimas estavam no caminhão carregado de chapa de granito, que seguia para Belém, no Pará.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar precisou isolar a via, para que a equipe retirasse as duas vítimas que estavam presas às ferragens. Como o caminhão ficou capotado, com as rodas para cima, foi necessário usar um guincho.
Após o desencarceramento, os feridos foram levadas para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. Na manhã desta quarta-feira (04), uma das vítimas, que era o motorista do caminhão, permanecia em atendimento no pronto-socorro. O estado de saúde do segundo ferido não foi informado. 

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