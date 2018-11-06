Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Agente penitenciário atingido por roda de carreta no ES sai do coma
Recuperação

Agente penitenciário atingido por roda de carreta no ES sai do coma

Por conta do acidente, Jean Carlos Nascimento Silva teve a perna amputada; segundo o irmão, a vítima saiu do coma e conversa bem com os familiares

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 23:18
Jean Carlos Nascimento Silva Crédito: Arquivo Pessoal
O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, que teve a perna amputada após ser atingido por um pneu de uma carreta que se soltou no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, saiu do coma e se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Jean tinha passado por um procedimento cirúrgico na última quarta-feira (31) e estava em estado grave.
Agente penitenciário que teve perna amputada sai do come e se recupera
Em entrevista ao Gazeta Online, o irmão dele, Jefferson Nascimento Silva, de 44 anos, disse que Jean ficou muito abalado e traumatizado após ser informado da amputação. "Agora ele já está até bem quanto a isso, está se recuperando, ainda na UTI. Ele acordou, está perguntando sobre tudo e fica bastante sentado por conta dos medicamentos, que são fortes", detalhou.
> Agente atingido por roda e segurança assassinado eram amigos
Jean disse, ainda, que não há previsão exata para que Jean tenha alta do Hospital São Lucas, em Vitória. "Acredito que vai depender muito da recuperação dele, mas acredito que ainda nesta semana os médicos devem falar alguma coisa pelo tempo que ele já está em observação", concluiu.
O ACIDENTE
O pneu de uma carreta que transportava granito se soltou e atingiu um agente penitenciário no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, na altura de Xuri, na tarde desta terça-feira (30). Ambulâncias da empresa e do Samu foram acionadas para prestar socorro. O agente foi encaminhado em estado grave ao Hospital São Lucas, em Vitória.
De acordo com informações do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes), o agente chegou ao hospital consciente e foi levado para a sala de cirurgia às 20h30. A equipe médica informou que o procedimento levaria entre cinco e sete horas para ser concluído. 
De acordo com testemunhas, a vítima estava em um ponto de ônibus quando foi atingida pela roda. O Sindaspes informou que Jean Carlos foi atingido na perna direita.
Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados