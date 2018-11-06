Agente penitenciário atingido por roda de carreta no ES sai do coma

Jean Carlos Nascimento Silva Crédito: Arquivo Pessoal

atingido por um pneu de uma carreta que se soltou no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, saiu do coma e se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Jean tinha passado por um procedimento cirúrgico na última quarta-feira (31) e estava em estado grave. O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, que teve a perna amputada após serque se soltou no quilômetro 315, da, em, saiu do coma e se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Jean tinha passado por um procedimento cirúrgico na última quarta-feira (31) e estava em estado grave.

Your browser does not support the audio element. Agente penitenciário que teve perna amputada sai do come e se recupera

Em entrevista ao Gazeta Online, o irmão dele, Jefferson Nascimento Silva, de 44 anos, disse que Jean ficou muito abalado e traumatizado após ser informado da amputação. "Agora ele já está até bem quanto a isso, está se recuperando, ainda na UTI. Ele acordou, está perguntando sobre tudo e fica bastante sentado por conta dos medicamentos, que são fortes", detalhou.

Vitória. "Acredito que vai depender muito da recuperação dele, mas acredito que ainda nesta semana os médicos devem falar alguma coisa pelo tempo que ele já está em observação", concluiu. Jean disse, ainda, que não há previsão exata para que Jean tenha alta do Hospital São Lucas, em. "Acredito que vai depender muito da recuperação dele, mas acredito que ainda nesta semana os médicos devem falar alguma coisa pelo tempo que ele já está em observação", concluiu.

O ACIDENTE

O pneu de uma carreta que transportava granito se soltou e atingiu um agente penitenciário no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, na altura de Xuri, na tarde desta terça-feira (30). Ambulâncias da empresa e do Samu foram acionadas para prestar socorro. O agente foi encaminhado em estado grave ao Hospital São Lucas, em Vitória.

De acordo com informações do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes), o agente chegou ao hospital consciente e foi levado para a sala de cirurgia às 20h30. A equipe médica informou que o procedimento levaria entre cinco e sete horas para ser concluído.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em um ponto de ônibus quando foi atingida pela roda. O Sindaspes informou que Jean Carlos foi atingido na perna direita.