Motorista que matou jovem em acidente em Vila Velha vai para presídio

O Ford KA ficou completamente destruído após causar o acidente em Vila Velha Crédito: Internauta

O motorista que causou o acidente que tirou a vida da jovem Ramona Bergamini Toledo, de apenas 19 anos , será preso por homicídio culposo (quando se tira a vida do outro sem intenção) e sob forma qualificada, por ter dirigido embriagado. A informação foi passada pela Polícia Civil. Identificado como Wilker Wailant, de 36 anos, ele será levado inicialmente ao Centro de Triagem de Viana.

A autuação em flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), mas a detenção só vai acontecer quando ele deixar o hospital em Vila Velha, para onde foi socorrido após o acidente da noite anterior. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que não tem acesso ao boletim médico e a previsão de alta do motorista. O estado de saúde dele ainda é desconhecido.

A DINÂMICA DO ACIDENTE

O grave acidente aconteceu no final da noite desta quarta-feira (4), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Ao todo, quatro veículos se envolveram na batida, conforme informações passadas pela Guarda Municipal de Trânsito:

Um carro popular dirigido por Wilker Wailant, de 36 anos;

A moto em que estava a estudante Ramona Bergamini Toledo, de 19 anos;

Um carro subcompacto com a motorista Maria Aparecida Figueiredo;

Um ônibus do sistema Transcol.



Universitária morre em acidente em Vila Velha Crédito: Internauta

De acordo com o boletim, a estudante estava parada no semáforo de um cruzamento. Enquanto ela esperava, um carro que vinha no sentido contrário cruzou a via, subiu no canteiro central, invadiu a contramão e atingiu a moto da Ramona. Este veículo era, exatamente, o dirigido por Wilker Wailant.