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Embriaguez ao volante

Motorista que matou jovem em acidente em Vila Velha vai para presídio

Wilker Wailant responderá por homicídio culposo e qualificado por ter dirigido sob o efeito de álcool; ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 05 de Março de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 16:13
O Ford KA ficou completamente destruído após causar o acidente em Vila Velha Crédito: Internauta
O motorista que causou o acidente que tirou a vida da jovem Ramona Bergamini Toledo, de apenas 19 anos, será preso por homicídio culposo (quando se tira a vida do outro sem intenção) e sob forma qualificada, por ter dirigido embriagado. A informação foi passada pela Polícia Civil. Identificado como Wilker Wailant, de 36 anos, ele será levado inicialmente ao Centro de Triagem de Viana.
A autuação em flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), mas a detenção só vai acontecer quando ele deixar o hospital em Vila Velha, para onde foi socorrido após o acidente da noite anterior. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que não tem acesso ao boletim médico e a previsão de alta do motorista. O estado de saúde dele ainda é desconhecido.

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A DINÂMICA DO ACIDENTE

O grave acidente aconteceu no final da noite desta quarta-feira (4), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Ao todo, quatro veículos se envolveram na batida, conforme informações passadas pela Guarda Municipal de Trânsito:
  1. Um carro popular dirigido por Wilker Wailant, de 36 anos;
  2. A moto em que estava a estudante Ramona Bergamini Toledo, de 19 anos;
  3. Um carro subcompacto com a motorista Maria Aparecida Figueiredo;
  4. Um ônibus do sistema Transcol.
Universitária morre em acidente em Vila Velha Crédito: Internauta
De acordo com o boletim, a estudante estava parada no semáforo de um cruzamento. Enquanto ela esperava, um carro que vinha no sentido contrário cruzou a via, subiu no canteiro central, invadiu a contramão e atingiu a moto da Ramona. Este veículo era, exatamente, o dirigido por Wilker Wailant.
Depois de acertá-la, o automóvel dele ainda atingiu outro carro, que, por sua vez, bateu no ônibus intermunicipal. A motorista do subcompacto também foi levada para o Hospital de Vila Velha e não teve o estado de saúde revelado. Já os ocupantes do coletivo não se feriram. Na manhã desta quinta-feira (5), os destroços ainda permaneciam às margens da avenida.

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