Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Centro de Vila Velha

A colisão aconteceu entre um caminhão da Prefeitura Municipal de Vila Velha e uma moto no cruzamento das avenidas Champagnat e Antônio Ataíde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 17:11

Publicado em 05 de Março de 2020 às 17:11

O motociclista ficou gravemente ferido durante a colisão  Crédito: Internauta
Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, ocorrida por volta das 14h, desta quinta-feira (05), em um cruzamento das avenidas Champagnat e Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha, deixou um motociclista gravemente ferido.
De acordo com informações divulgadas por testemunhas que estavam no local, o pé do motociclista teria sido arrancado com o impacto da colisão. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, o indivíduo, que ficou gravemente ferido, recebeu os primeiros socorros por equipes do SAMU que estiveram no local. Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital. 
O trânsito na região apresentou pontos de congestionamento durante o trabalho da equipe de resgate. No final da tarde, a situação já havia sido normalizada no local. 

Veja Também

Acidente com dois ônibus deixa feridos e interdita a Rodovia Norte Sul

Motorista perde controle do carro e bate em árvore na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados