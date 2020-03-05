Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Centro de Vila Velha

O motociclista ficou gravemente ferido durante a colisão Crédito: Internauta

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, ocorrida por volta das 14h, desta quinta-feira (05), em um cruzamento das avenidas Champagnat e Antônio Ataíde, no Centro de Vila Velha, deixou um motociclista gravemente ferido.

De acordo com informações divulgadas por testemunhas que estavam no local, o pé do motociclista teria sido arrancado com o impacto da colisão. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, o indivíduo, que ficou gravemente ferido, recebeu os primeiros socorros por equipes do SAMU que estiveram no local. Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital.