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Vila Velha

Mulher diz à polícia ter recebido nota falsa em caixa eletrônico no ES

A cuidadora de idosos, de 43 anos, que preferiu não se identificar, relatou ter ido à agência do banco na Praia da Costa para sacar o dinheiro do salário

Publicado em 04 de Março de 2020 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 20:44
Nota de R$ 100 que cliente recebeu de agência do Banco do Brasil Crédito: Daniel Pasti
A Polícia Civil investiga uma denúncia de uma cliente que alega ter recebido uma nota de R$ 100 falsa do caixa eletrônico de uma agência do Branco do Brasil, na tarde desta quarta-feira (04), em Vila Velha.
A cliente, uma cuidadora de idosos de 43 anos que preferiu não se identificar, relatou ter ido à agência do banco na Praia da Costa para sacar o dinheiro de seu salário, no caixa eletrônico. Em seguida, ela afirma que foi a uma lotérica em Coqueiral de Itaparica pagar seu cartão de crédito, quando foi identificada que a nota que ela tinha acabado de sacar era falsa.
A mulher registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha, na noite desta quarta-feira (04).

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Por meio de nota, o Banco do Brasil alegou que as notas enviadas para as agências são analisadas previamente por equipamentos de alta tecnologia e que os funcionários são treinados para reconhecer notas falsificadas. (veja abaixo nota na íntegra)
Mulher diz à polícia ter recebido nota falsa em caixa eletrônico no ES
"O Banco do Brasil (BB) informa que todo numerário enviado para sua rede de agências é previamente analisado por equipamentos de alta tecnologia dotados de sensores capazes de identificar e apartar cédulas suspeitas. Adicionalmente, todos os funcionários que atuam nos guichês de caixa do BB recebem treinamento prévio, que os habilita a identificar eventuais cédulas suspeitas que possam vir a ser apresentadas. Dessa forma, o BB direciona esforços para evitar qualquer tipo de transtorno aos seus clientes com relação à qualidade do numerário utilizado no atendimento aos clientes".

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