Mulher diz à polícia ter recebido nota falsa em caixa eletrônico no ES

Nota de R$ 100 que cliente recebeu de agência do Banco do Brasil Crédito: Daniel Pasti

A Polícia Civil investiga uma denúncia de uma cliente que alega ter recebido uma nota de R$ 100 falsa do caixa eletrônico de uma agência do Branco do Brasil, na tarde desta quarta-feira (04), em Vila Velha.

A cliente, uma cuidadora de idosos de 43 anos que preferiu não se identificar, relatou ter ido à agência do banco na Praia da Costa para sacar o dinheiro de seu salário, no caixa eletrônico. Em seguida, ela afirma que foi a uma lotérica em Coqueiral de Itaparica pagar seu cartão de crédito, quando foi identificada que a nota que ela tinha acabado de sacar era falsa.

A mulher registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha, na noite desta quarta-feira (04).

Por meio de nota, o Banco do Brasil alegou que as notas enviadas para as agências são analisadas previamente por equipamentos de alta tecnologia e que os funcionários são treinados para reconhecer notas falsificadas. (veja abaixo nota na íntegra)

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