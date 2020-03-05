Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Homem é preso por assediar universitária dentro de ônibus em Vila Velha

Um homem foi preso acusado de importar sexualmente uma universitária, 21 anos, dentro de um ônibus, na tarde desta quarta-feira, na Rodovia ES-060, na altura do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Esta é a segunda vez que ele é detido pelo mesmo crime e contra a mesma vítima no período de um ano.

O ônibus Transcol da linha 593 seguia no sentido Vitória quando o crime aconteceu. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o suspeito, identificado na delegacia como sendo Jeferson Bispo dos Santos, 23 anos, estava nos fundos do coletivo quando um rapaz desembarcou e deixou um lugar vazio ao lado da universitária. Ele correu até o assento e ocupou o lugar.

Ele não disse nada. Sentou-se ao meu lado, encostou todo o corpo na lateral do meu e passou a mão na minha perna. Ai, levantei e sai de perto. Parei e comecei a chorar compulsivamente Universitária, 21 anos

O suspeito mudou de lugar seguindo para os fundos do ônibus e, no trajeto, chegou a ofender outra passageira após passar a mão nas nádegas dela.

Outros passageiros perceberam a situação e pediram ajuda a uma viatura da Polícia Militar que passava no sentido oposto. Seguimos para atender outra ocorrência, mas percebemos o ônibus parado e passageiros desesperados. Realizamos a abordagem no coletivo. Entramos e o localizamos sentado ao lado de uma passageira, o detivemos e conduzimos para a Delegacia Regional, descreveu o soldado Alex Oliveira, da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Jeferson prestou depoimento e foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão pelos crimes de injúria, ameaça e importunação sexual. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, segundo informações da assessoria da Polícia Civil.

SEGUNDO CRIME

Esta não é a primeira vez que Jeferson é preso acusado de importunação sexual dentro de um ônibus. Ele foi preso no dia 4 de abril de 2019 por praticar o mesmo crime, em um coletivo da mesma linha e contra a mesma vítima.

Na data do crime, porém, a universitária retornava para casa, à noite, após sair da faculdade. O suspeito pedia dinheiro dentro do coletivo e sentou-se ao lado da estudante. Assim como hoje, ele passou a mão no meu braço e na minha perna. Eu levantei assustada e sentei em outro lugar, próximo ao corredor, sem saber o que fazer. Ele levantou, parou em pé ao meu lado a passou a encostar a genitália dele em mim, descreveu a estudante.

Na época, ela ligou para o pai dela aguardá-la no ponto em que desembarcaria, com medo que ele a seguisse. Quando cheguei ao meu ponto, ele agarrou meu braço pra eu não descer, saindo do ônibus correndo e encontrei meu pai. Avisei à viatura próxima, que acionaram outra e conseguiram prendê-lo, detalhou.

Na época, Jeferson foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e levado para o presídio. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Três meses depois a Justiça concedeu a liberdade ao acusado, que não compareceu às audiências do processo que responde.