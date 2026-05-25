Prefeitura de Vila Velha abre leilão com veículos e sucatas em junho

A Prefeitura de Vila Velha abriu a disputa de nove lotes no Leilão Municipal nº 002/2026, organizado pela Secretaria de Administração. Entre os itens disponíveis estão veículos, ferragens e sucatas de mobiliário. O certame será realizado de forma online no dia 10 de junho, às 15 horas.





Entre os veículos, estão disponíveis um Ford Focus e uma caminhonete Ford Ranger. A visitação aos lotes (clique aqui para ver) poderá ser feita nos dias 1º, 2, 3, 8 e 9 de junho, mediante agendamento prévio pelo telefone (27) 3149-7314. A administração destacou que o leilão tem como objetivo dar destino a bens considerados inservíveis para o município.





Para participar do leilão, é necessário que pessoas físicas e jurídicas estejam com CPF ou CNPJ regularizados junto à Receita Federal do Brasil, além de manter endereço atualizado nos sistemas oficiais, incluindo o Sintegra.





Os participantes devem apresentar documentação específica. No caso de empresas, são exigidos contrato social atualizado, CNPJ, documento de identificação do representante legal e, quando necessário, procuração com firma reconhecida. Já pessoas físicas precisam apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.





Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3149-7314 ou pelo e-mail [email protected].