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Veja os lotes

Prefeitura de Vila Velha abre leilão com veículos e sucatas em junho

Publicado em

25 mai 2026 às 07:15
Ford RRanger e Ford Focus disponíveis em leilão da Prefeitura de Vila Velha
Ford RRanger e Ford Focus disponíveis em leilão da Prefeitura de Vila Velha Divulgação | PMVV

 A Prefeitura de Vila Velha abriu a disputa de nove lotes no Leilão Municipal nº 002/2026, organizado pela Secretaria de Administração. Entre os itens disponíveis estão veículos, ferragens e sucatas de mobiliário. O certame será realizado de forma online no dia 10 de junho, às 15 horas.


Entre os veículos, estão disponíveis um Ford Focus e uma caminhonete Ford Ranger. A visitação aos lotes (clique aqui para ver) poderá ser feita nos dias 1º, 2, 3, 8 e 9 de junho, mediante agendamento prévio pelo telefone (27) 3149-7314. A administração destacou que o leilão tem como objetivo dar destino a bens considerados inservíveis para o município. 


Para participar do leilão, é necessário que pessoas físicas e jurídicas estejam com CPF ou CNPJ regularizados junto à Receita Federal do Brasil, além de manter endereço atualizado nos sistemas oficiais, incluindo o Sintegra.


Os participantes devem apresentar documentação específica. No caso de empresas, são exigidos contrato social atualizado, CNPJ, documento de identificação do representante legal e, quando necessário, procuração com firma reconhecida. Já pessoas físicas precisam apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.


Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3149-7314 ou pelo e-mail [email protected].

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Corpo com marcas de tiros é encontrado por pescador em Aracruz

Publicado em 24/05/2026 às 16:51

O corpo de um homem foi encontrado com perfurações de arma de fogo e em estado de decomposição. O caso ocorreu no sábado (24), no bairro Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Não foi divulgada a identidade nem a idade da vítima. 

De acordo com a Polícia Militar (PM), um pescador sentiu um mau cheiro e, ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma pessoa morta. A perícia foi acionada. 

A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Caparaó

Câmeras flagram criminosos tentando furtar casa lotérica em Ibitirama

Publicado em 24/05/2026 às 14:29

Uma casa lotérica localizada no Centro de Ibitirama, na região do Caparaó capixaba, foi alvo de criminosos na madrugada deste domingo (24). Apesar da invasão, os suspeitos não conseguiram acessar a área interna do estabelecimento por causa de uma porta de aço instalada no local, como pode ser visto no vídeo acima. O prejuízo ainda está sendo calculado.

O proprietário, de 46 anos, que preferiu não se identificar, contou que um dos suspeitos chegou primeiro, arrombou a porta de vidro e acionou o alarme. Em seguida, outros dois homens chegaram para ajudar na ação. 


O grupo utilizou um pé de cabra para tentar arrombar a porta de aço, que ficou danificada, mas não conseguiu entrar. A porta separa a área de atendimento ao público da área interna.


A Polícia Militar foi acionada e esteve no local pouco depois, mas os suspeitos já haviam fugido. A corporação informou que o proprietário esteve no local e constatou que nada havia sido levado. A ação causou danos em duas trancas e na porta de vidro.

Testemunhas relataram ter visto um veículo circulando pela região. Imagens de câmeras de segurança nas redondezas devem ajudar na identificação dos criminosos. 


A assessoria da Polícia Civil também foi acionada pela reportagem, e esta matéria será atualizada se houver retorno.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Baixo Guandu

Idoso inconsciente é resgatado de topo de pedra em helicóptero no ES

Publicado em 24/05/2026 às 14:03

Um idoso de 66 anos precisou ser resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (24) durante uma trilha na Pedra da Galinha, no distrito de Ibituba, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a equipe de resgate do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima, que tem histórico de problemas cardíacos e havia passado recentemente por uma angioplastia, sofreu um mal súbito após relatar dores no peito e falta de ar, chegando a ficar inconsciente.

Como não havia possibilidade de pouso no topo da pedra, a tripulação realizou um voo de reconhecimento e utilizou um cesto para retirar o idoso com segurança. Toda a ação foi coordenada em tempo real com o Samu, que designou uma ambulância para o local. A vítima recebeu o atendimento e foi conduzida com vida para o hospital de Baixo Guandu.

Idoso passa mal durante trilha e é resgatado de helicóptero em Baixo Guandu
Idoso passa mal durante trilha e é resgatado de helicóptero em Baixo Guandu Divulgação- Notaer
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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Em investigação

Homem é baleado no rosto dentro de carro em Cariacica

Publicado em 24/05/2026 às 12:44

Um homem de 45 anos foi baleado na noite de sábado (23), no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada dentro de um veículo, com sangramento no rosto provocado por disparos de arma de fogo. O nome do baleado não foi divulgado.


Ainda de acordo com a corporação, o ferido relatou que os tiros foram efetuados por indivíduos que estavam em uma motocicleta. Ele estava desorientado e não conseguiu informar a possível motivação do crime nem repassar as características dos suspeitos.


O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele. 


O caso aconteceu após quatro pessoas, sendo três de uma mesma família, serem assassinadas em Flexal II, na mesma cidade.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação, nenhum suspeito havia sido detido.


A corporação informou ainda que, para preservar as investigações, não divulgará outras informações. A população pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, pelo telefone, pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br⁠ ou pelo WhatsApp no número (27) 99253-8181.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Ameaças e agressão

Homem invade casa, dá soco na boca da ex e atira contra carro em Vargem Alta

Publicado em 24/05/2026 às 12:36

Uma jovem de 21 anos denunciou o ex-companheiro após ser vítima de agressões, ameaças e disparos de arma de fogo na noite deste sábado (23), na localidade de São José de Fruteira, zona rural de Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito invadiu o quintal da residência da vítima, gritando ameaças de morte. A mulher relatou que estava com a filha de cinco meses no colo quando foi atingida com um soco na boca. A criança é fruto do relacionamento com o suspeito,


O atual namorado da vítima se escondeu no banheiro ao perceber o comportamento agressivo do ex. Durante a ação, o homem teria ameaçado matar todos que estavam na casa e efetuado disparos contra a residência, quebrando a janela do imóvel.

Ele também arrombou a porta da sala, atirou contra o carro do namorado da vítima e arrancou uma câmera de segurança instalada na área externa da casa. A mulher foi levada pelos policiais para a casa de familiares, onde permaneceu em segurança com a bebê.


O suspeito não foi localizado. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta.


Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para proteção da vítima.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes

Colisão entre motos deixa três feridos em São Gabriel da Palha

Publicado em 24/05/2026 às 11:59
Três pessoas ficam feridas após colisão entre motos em São Gabriel da Palha
Três pessoas ficaram feridas após acidente entre duas motocicletas   Reprodução - Redes Sociais

Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo duas motocicletas na noite da última sexta-feira (22), na região de Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares encontraram duas motos com avarias causadas pelo impacto e três vítimas caídas na pista, sendo uma mulher e dois homens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram  os primeiros socorros no local para encaminhar os feridos ao Hospital São Gabriel para atendimento médico especializado.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que uma das motocicletas estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Violência

Lavrador é assassinado a tiros após lutar com criminosos em Linhares

Publicado em 24/05/2026 às 11:02

Um homem  de 30 anos foi morto a tiros na noite desse sábado (23), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a entrar em luta corporal com um dos suspeitos antes de ser atingida por diversos disparos na região da cabeça. A víitima foi identificada como Aldair dos Santos Espírito Santo, 30 anos.

A esposa da vítima contou para a PM que o casal mora na localidade de Farias, onde o homem trabalhava como meeiro em uma lavoura. Eles estavam na casa de parentes desde sexta-feira (22) e retornariam no domingo (24). Ela ainda revelou que dois homens encapuzados chegaram ao imóvel e chamaram pela vítima. Ao se aproximar, o homem tirou o boné e disse não ser a pessoa que os suspeitos procuravam.

Houve uma luta corporal entre Aldair e um dos criminosos. Durante a confusão, um disparo foi efetuado, mas ninguém foi atingido. Em seguida, o segundo suspeito ordenou que a mulher se afastasse e atirou várias vezes contra a vítima, que morreu no local.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e posteriormente liberado aos familiares.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Em decomposição

Corpo é encontrado próximo a dragas no Rio Doce, em Colatina

Publicado em 23/05/2026 às 13:26

O corpo de um homem foi encontrado no Rio Doce, no bairro Benjamin Carlos dos Santos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada para ir até uma empresa que fica no local na tarde de sexta-feira (22). Lá, funcionários contaram que o cadáver em estado de decomposição ficou preso às boias das dragas que exraem areia do rio. O corpo foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros.


A Polícia Civil informa que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico que irá identificar a causa da morte. Caso seja constatada morte violenta, uma investigação será aberta.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Até skank

Casal é preso com duas submetralhadoras e drogas em Linhares

Publicado em 23/05/2026 às 12:15

Um casal foi preso com duas submetralhadoras e drogas guardadas em uma casa no bairro Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar foi ao local na noite de sexta-feira (22) e encontrou Bruno Borges Bonisenha, de 24 anos, tentando fugir para os fundos da residência retirando as roupas e descartando um objeto. Ele foi detido do lado de fora, mas os policiais perceberam que havia uma mesa com muitas drogas dentro do imóvel.


Segundo a polícia, Bruno confessou que havia mais itens no local e que estava acompanhado de sua esposa, Kauani Souza Bergamaschi, de 20 anos. Ao todo, foram apreendidas mais de 100 porções e dois tabletes de maconha (inclusive do tipo "skank"), mais de 20 pinos de cocaína, duas submetralhadoras calibre 9mm, munições, balanças de precisão, celulares e câmeras de monitoramento.


A Polícia Civil informou que, após serem levados para a Delegacia Regional de Linhares, os dois foram autuados em flagrante pro tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Bruno e Kauani. O espaço segue aberto para manifestação.

Drogas e armas foram encontradas em casa em Linhares
Drogas, munições e armas foram encontradas em casa de Linhares. Divulgação/Polícia Militar
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em família

Mãe é presa ao tentar levar drogas para o filho no Iases em Linhares

Publicado em 23/05/2026 às 12:02
Jéssica Ramos Dias, de 35 anos, foi presa ao levar drogas para o filho no Iases de Linhares
Jéssica Ramos Dias, de 35 anos, foi presa ao levar drogas para o filho no Iases de Linhares Divulgação/Polícia Militar

Uma mulher de 35 anos foi presa após tentar levar drogas para o filho em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (22) no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Estado. 


Segundo a Polícia Militar, após Jéssica Ramos Dias ser flagrada pelos agentes socioeducativos, o jovem de 18 anos pegou o pacote e o engoliu na tentativa de esconder o material. Além disso, mãe e filho já eram monitorados pelos servidores por serem suspeitos de traficar drogas dentro da unidade. Os dois foram levados para a delegacia e, depois, o socioeducando foi levado para um hospital para tentar retirar o conteúdo ingerido.


A Polícia Civil informou que a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas majorado. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e o jovem retornou à unidade de internação.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jéssica. O espaço segue em aberto para manifestação.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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