Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Com ingredientes simples, é possível preparar receitas práticas e cheias de sabor para o dia a dia
Portal Edicase

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 19:53

Sopa de quinoa com legumes Crédito: Imagem: Ildi Papp | Shutterstock
Começar a semana com refeições leves e nutritivas faz toda a diferença na energia e no bem-estar. Nesse contexto, as sopas ricas em proteínas surgem como uma ótima alternativa. Feitas com ingredientes simples, elas ajudam a fortalecer os músculos, aumentam a saciedade e fornecem os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Além disso, são opções saborosas e reconfortantes, ideais para os dias mais frescos e para manter uma alimentação equilibrada desde o início da semana.
A seguir, confira 10 sopas ricas em proteínas para incluir na sua rotina!

1. Sopa de quinoa com legumes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de quinoa
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 xícara de chá de alho-poró picado
  • 1/2 chuchu cortado em cubos
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 1,8 l de água quente
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o alho-poró por 5 minutos. Adicione a cenoura, a batata, o chuchu, o tomate e refogue por mais 2 minutos em fogo baixo. Acrescente a água e a quinoa e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, ou até que os legumes fiquem macios. Desligue o fogo e acrescente a salsinha e a cebolinha. Misture e deixe a panela tampada por 3 minutos antes de servir.

2. Sopa de carne moída com abobrinha e batata

Ingredientes

  • 300 g de carne moída
  • 2 abobrinhas cortadas em cubos
  • 1 batata cortada em cubos
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione a abobrinha e a batata e refogue por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e, depois, cubra todos os ingredientes com água. Cozinhe a sopa até que todos os vegetais fiquem macios. Desligue o fogo e sirva a seguir.
Sopa de frango com vegetais Crédito: Imagem: Lapina Maria | Shutterstock

3. Sopa de frango com vegetais

Ingredientes

  • 400 g de peito de frango cortado em cubos
  • 2 xícaras de chá de polpa de tomate
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cenoura cortada em tiras
  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 batata cortada em cubos
  • Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e refogue até dourar. Adicione a batata, a berinjela, a cenoura e a polpa de tomate. Misture e adicione a água quente até cobrir todos os ingredientes. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Sirva a sopa com a salsinha.

4. Sopa de carne

Ingredientes

  • 500 g de patinho cortado em cubos
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 tomates picados
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 2 l de caldo de carne
  • 200 g de vagem picada
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 chuchu descascado e cortado em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Frite a carne até dourar. Adicione o tomate e o molho de tomate e misture. Junte o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe, em fogo baixo, por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Volte-a para o fogo baixo, acrescente os legumes e cozinhe com a panela semitampada até que os vegetais fiquem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

5. Sopa de grão-de-bico com frango desfiado

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico
  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 tomate picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • 1,2 l de caldo de legumes quente
  • Salsinha picada e sal a gosto
  • Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe o grão-de-bico de molho por pelo menos 8 horas. Escorra, lave e reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o tomate e a cenoura e refogue por 2 minutos. Depois, acrescente o grão-de-bico, a cúrcuma, o cominho e o sal. Misture bem e adicione o caldo de legumes quente. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente o frango desfiado e deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo médio, com a panela semitampada. Finalize com a salsinha e sirva bem quente.
Sopa de lentilha picante com legumes Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

6. Sopa de lentilha picante com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 l de caldo de legumes quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho, a cenoura, o pimentão e as batatas, refogando por cerca de 5 minutos. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Junte a lentilha, a páprica picante, o cominho e a cúrcuma, mexa bem para envolver os sabores.
Adicione o caldo de legumes quente e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 30 a 35 minutos ou até a lentilha e os legumes estarem macios. Ajuste os temperos e, ao final, salpique cebolinha antes de servir.

7. Sopa de frango com brócolis

Ingredientes

  • 1 peito de frango cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de salsão picado
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
  • 1 tomate picado
  • 1 l de água quente
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e refogue por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, adicione o brócolis, o salsão e o tomate e refogue por mais 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva.

8. Sopa de feijão-preto com legumes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de feijão-preto cozido
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 batata cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1,5 l de caldo de legumes
  • Cominho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até começar a ficar transparente. Em seguida, acrescente o alho e refogue por cerca de 1 minuto. Junte a cenoura e a batata e refogue por mais 3 a 5 minutos, mexendo ocasionalmente.
Na mesma panela, adicione o feijão-preto e misture bem para incorporar aos demais ingredientes. Em seguida, despeje o caldo de legumes quente, até cobrir tudo. Tempere com cominho, sal e pimenta-do-reino. Misture, tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que a cenoura e a batata estejam macias.
Para finalizar, amasse levemente uma parte do feijão dentro da própria panela, ajudando a engrossar o caldo e deixá-lo mais cremoso. Sirva em seguida.
Sopa de abóbora com grão-de-bico Crédito: Imagem: denio109 | Shutterstock

9. Sopa de abóbora com grão-de-bico

Ingredientes

  • 500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 pitada de páprica defumada

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Em seguida, acrescente o alho e refogue por cerca de 1 minuto. Junte a abóbora-cabotiá e misture bem, envolvendo-a no refogado para absorver os temperos. Adicione o caldo de legumes até cobrir a abóbora e aumente levemente o fogo. Cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que a abóbora-cabotiá esteja bem macia.
Quando a abóbora estiver cozida, amasse levemente alguns pedaços com a própria colher ou espátula dentro da panela, apenas para ajudar a engrossar o caldo, mantendo ainda parte da textura dos cubos. Acrescente o grão-de-bico e misture delicadamente para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cúrcuma e páprica defumada, mexendo bem para distribuir os sabores. Deixe cozinhar por mais 5 a 10 minutos em fogo baixo, apenas para aquecer o grão-de-bico e encorpar o caldo. Sirva em seguida.

10. Sopa de abóbora com carne

Ingredientes

  • 600 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos
  • 300 g de acém cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 cenoura picada
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1,2 l de caldo de carne
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • 1 folha de louro
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho, a cenoura e o salsão até que fiquem levemente dourados e aromáticos. Em seguida, adicione a carne, misturando bem para incorporar os sabores. Acrescente a abóbora-cabotiá, a folha de louro, a páprica e o cominho. Refogue rapidamente para envolver os temperos nos ingredientes. Despeje o caldo de carne e cozinhe em fogo médio até que a abóbora-cabotiá esteja bem macia. Retire a folha de louro e, se preferir uma textura mais cremosa, bata parcialmente a sopa com um mixer ou no liquidificador. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e finalize com salsinha e cebolinha. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados