Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

KM 369,13 da BR-101, em Anchieta, que será interditado Crédito: Divulgação / Ecovias Capixaba

Os motoristas que precisam trafegar na BR 101, na altura do município de Anchieta, precisam ficar atentos. O quilômetro 369,13 da rodovia será totalmente interditado nesta terça-feira (14) para a detonação controlada de rochas. Para executar o serviço, haverá fechamento total do tráfego em ambos os sentidos (Norte/Sul).

A interrupção será realizada pela Ecovias Capixaba às 14 horas, com tempo estimado de bloqueio total de aproximadamente 20 minutos, contemplando os procedimentos de segurança, a detonação, a inspeção da área e a liberação da via após a limpeza.

A iniciativa tem como objetivo dar continuidade às obras de duplicação da rodovia, no sul do Estado. Se houver condições climáticas adversas, no entanto, a operação poderá ser reprogramada por questões de segurança.

A concessionária informou que, caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa normalização do tráfego.

O desmonte de rochas integra as etapas técnicas das obras de duplicação no subtrecho G, entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no segmento entre Anchieta e Iconha, previsto para ser concluída no final de 2026.

Segundo a empresa, a atividade será executada por meio de técnica de fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo rigorosos critérios técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação de aproximadamente 120,25 m³ de material rochoso.

A orientação da Ecovias Capixaba é que os motoristas programem seus deslocamentos e redobrem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada e as orientações das equipes de operação.