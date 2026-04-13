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Obras

Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Km 369,130 da rodovia será fechado para detonação de rochas a partir das 14 horas, nos dois sentidos da via

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2026 às 19:47
KM 369,13 da BR-101, em Anchieta, que será interditado
KM 369,13 da BR-101, em Anchieta, que será interditado Crédito: Divulgação / Ecovias Capixaba
Os motoristas que precisam trafegar na BR 101, na altura do município de Anchieta, precisam ficar atentos. O quilômetro 369,13 da rodovia será totalmente interditado nesta terça-feira (14) para a detonação controlada de rochas. Para executar o serviço, haverá fechamento total do tráfego em ambos os sentidos (Norte/Sul). 
A interrupção será realizada pela Ecovias Capixaba às 14 horas, com tempo estimado de bloqueio total de aproximadamente 20 minutos, contemplando os procedimentos de segurança, a detonação, a inspeção da área e a liberação da via após a limpeza.
A iniciativa tem como objetivo dar continuidade às obras de duplicação da rodovia, no sul do Estado. Se houver condições climáticas adversas, no entanto, a operação poderá ser reprogramada por questões de segurança.
A concessionária informou que, caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa normalização do tráfego.
O desmonte de rochas integra as etapas técnicas das obras de duplicação no subtrecho G, entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no segmento entre Anchieta e Iconha, previsto para ser concluída no final de 2026.
Segundo a empresa, a atividade será executada por meio de técnica de fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo rigorosos critérios técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação de aproximadamente 120,25 m³ de material rochoso.
A orientação da Ecovias Capixaba é que os motoristas programem seus deslocamentos e redobrem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada e as orientações das equipes de operação.
A concessionária é responsável por administrar 478,7 quilômetros do trecho capixaba da BR-101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no sul da Bahia, até Mimoso do Sul, no Espírito Santo, município que faz divisa com o Rio de Janeiro. A área concedida corta 24 municípios do estado do Espírito Santo e um da Bahia.

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