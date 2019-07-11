Home
Detonação de rocha interdita trecho da BR-101 entre Vila Velha e Guarapari

O trecho ficará totalmente bloqueado a partir das 14h desta quinta

Gazeta Online

Publicado em 11 de julho de 2019 às 12:57

 - Atualizado há 6 anos

Obras de duplicação na BR 101, no trecho que liga os municípios de Viana e Guarapari Crédito: Divulgação | Eco 101

Um trecho da BR 101, no km 319, no limite entre Vila Velha e Guarapari, ficará interditado a partir de 14h desta quinta-feira (11) devido a um desmonte de rochas. A pista ficará totalmente bloqueada por cerca de 1h30. O tráfego será liberado após a autorização do profissional encarregado da operação e limpeza das pistas no local.

A detonação de rochas faz parte das obras da duplicação da rodovia (duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto com 30km de extensão) entre Viana e Guarapari, que tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019.

A Eco 101 destaca que é importante lembrar que em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. E acrescenta que os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos.

 

