Duplicação da BR-101 avança e tem obras adiantadas

Ecovias Capixaba coordena um trabalho conjunto entre engenharia, controle operacional e segurança do trabalho para garantir fluidez e proteção a quem trafega pela rodovia

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:00

A duplicação da BR-101 mobiliza centenas de trabalhadores e profissionais de diferentes áreas. Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

Com a entrega de 7 quilômetros de novas pistas entre Guarapari e Anchieta, a Ecovias Capixaba confirmou que o trecho da Serra, entre os quilômetros 242 e 247, deve ser concluído até o fim de 2025, oito meses antes do previsto inicialmente. Também segue em andamento a duplicação de 13 quilômetros entre Alfredo Chaves e Iconha, no Sul capixaba.

As obras fazem parte do novo ciclo de investimentos da concessionária e estão sendo executadas de forma simultânea, com acompanhamento diário das equipes de engenharia, segurança do trabalho e controle operacional. O objetivo é manter o ritmo das frentes sem comprometer a fluidez da rodovia, que concentra o principal fluxo de veículos do Espírito Santo.

De acordo com Jéssica Viturino, coordenadora de Segurança do Trabalho da Ecovias Capixaba, o processo de duplicação é pensado desde a elaboração dos contratos com prestadores de serviço. Isso permite maior controle sobre as condições de trabalho e cumprimento das normas.

“No termo de referência (TR) ficam definidas todas as exigências de segurança que o prestador precisa seguir, desde o uniforme até o uso de veículos atenuadores de impacto, que são obrigatórios em serviços dinâmicos”, explica.

Segundo Jéssica Viturino, o acompanhamento constante também envolve auditorias e o chamado “farol de desempenho”, que avalia o cumprimento das normas pelos prestadores. Ela ainda acrescenta que o acompanhamento é feito mensalmente, para garantir que tudo que foi acordado continue sendo seguido durante toda a obra.

Trecho da BR 101 entre os quilômetros 242 e 247 na Serra. Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

“Verificamos a documentação de segurança. O prestador, ao se cadastrar, já sabe quais documentos precisa manter em dia e atualizados, documentos de saúde e segurança. Eles enviam tudo para a gente pelo portal, e fazemos o acompanhamento mensalmente”, destaca.

Monitoramento 24 horas por dia

Enquanto as obras seguem na pista, o Centro de Controle Operacional (CCO) monitora toda a extensão da BR-101, acompanhando o fluxo e acionando equipes em caso de ocorrências.

“Quando o motorista entra em contato pelo 0800 ou pelo WhatsApp, abrimos uma ocorrência no sistema e despachamos o recurso adequado, guincho, ambulância ou apoio mecânico. Se o usuário não souber o local exato, o chatbot solicita a localização automática”, pontua Alex Silva Duarte, operador do CCO.

Centro de monitoramento e atendimento ao usuário na BR-101. Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

Ele também acrescenta que o centro se comunica com o setor de segurança do trabalho, para que as duas áreas atuem de maneira conjunta. “Quando há alguma intercorrência com equipes de campo, o controle operacional envia as informações e imagens para o time de segurança. Isso agiliza o atendimento e evita reincidências”, complementa.

Mesmo com a movimentação intensa, Jéssica afirma que o número de acidentes graves nas frentes de obra segue baixo. “Conseguimos demonstrar, com dados, um índice baixíssimo de acidentes graves ou fatais, e acompanhamos esses números mês a mês para assegurar que tudo está sendo feito conforme o planejado, nas melhores condições de trabalho, conforto e segurança para os nossos usuários e colaboradores.”

Além disso, de acordo com Breno Garcia Aguiar, médico responsável pelos atendimentos na rodovia, esses protocolos de segurança também se estendem às equipes de saúde.

“Mesmo fora das frentes de obra, o uso de capacete é obrigatório. Trabalhamos com EPIs e medidas de prevenção para garantir a integridade de todos durante os atendimentos.”

A cultura de segurança, segundo os funcionários, também tem reflexos fora da rodovia. A operadora de pedágio Liliane Andrade, por exemplo, conta que o programa interno Segurança Sempre transformou a maneira como ela e os colegas encaram o trabalho.

“Depois que aprendi o método 5S, passei a aplicar em casa. Ensinei meus filhos a reconhecer riscos e a ter mais atenção. Hoje a segurança faz parte da rotina da minha família”, afirma.

O método 5S, adotado pela concessionária como parte das práticas de prevenção, tem origem no Japão e se baseia em cinco princípios: utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. A proposta é criar ambientes de trabalho mais seguros e eficientes por meio da eliminação de excessos, da definição de um lugar certo para cada ferramenta e da manutenção constante da ordem e da limpeza.

Próximas entregas

Com a previsão de conclusão do trecho da Serra até o fim de 2025, a Ecovias Capixaba planeja conectar o novo segmento à duplicação já entregue em Guarapari, formando um corredor contínuo de pistas duplas que vai até Iconha. Segundo a concessionária, o objetivo é entregar cerca de 200 quilômetros duplicados até 2028, dentro do cronograma do novo contrato.

Pedro Paulo Rocha é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.

