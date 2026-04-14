Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muitas risadas

Danilo Gentili faz stand-up em Vitória sobre polêmicas e bastidores da TV

Humorista apresenta novo solo que reúne relatos pessoais, críticas e bastidores da carreira em apresentação única na capital
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 10:34

Danilo Gentili faz stand-up em Vitória sobre polêmicas e bastidores da TV
Danilo Gentili faz stand-up em Vitória sobre polêmicas e bastidores da TV Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O humorista Danilo Gentili se apresenta em Vitória no dia 25 de abril, com um novo espetáculo de stand-up que reúne histórias inéditas, bastidores da TV e situações marcantes de sua trajetória, incluindo episódios da pandemia e sua conhecida relação com processos judiciais, sempre tratados com humor ácido.

A apresentação acontece no Espaço Patrick Ribeiro, às 20h. Os ingressos já estão à venda através do site BlueTicket, a partir de R$ 100 (cadeira, bronze).

Reconhecido como um dos precursores do stand-up comedy no Brasil, Gentili ajudou a consolidar o gênero no país com projetos como o “Clube da Comédia” e o “Comédia ao Vivo”. Na televisão, ganhou projeção no CQC e depois à frente do talk show Agora É Tarde. Desde 2014, comanda o The Noite, onde mantém altos índices de audiência.
Danilo Gentili posta cena de Mario Frias batendo em mulher
Danilo Gentili  Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
No palco, o comediante aposta em um estilo direto e sem filtro, com relatos pessoais e observações sobre o cotidiano que dialogam com o público. O novo solo foi sendo construído ao longo de apresentações pelo país, o que garante um repertório atualizado e conectado com temas recentes.

Veja Também

Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Humor teatro Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion
Imagem de destaque
Marcas na 2ª Ponte de Colatina preocupam moradores e DNIT é acionado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados