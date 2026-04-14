Danilo Gentili faz stand-up em Vitória sobre polêmicas e bastidores da TV Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

O humorista Danilo Gentili se apresenta em Vitória no dia 25 de abril, com um novo espetáculo de stand-up que reúne histórias inéditas, bastidores da TV e situações marcantes de sua trajetória, incluindo episódios da pandemia e sua conhecida relação com processos judiciais, sempre tratados com humor ácido.

A apresentação acontece no Espaço Patrick Ribeiro, às 20h. Os ingressos já estão à venda através do site BlueTicket, a partir de R$ 100 (cadeira, bronze).

Reconhecido como um dos precursores do stand-up comedy no Brasil, Gentili ajudou a consolidar o gênero no país com projetos como o “Clube da Comédia” e o “Comédia ao Vivo”. Na televisão, ganhou projeção no CQC e depois à frente do talk show Agora É Tarde. Desde 2014, comanda o The Noite, onde mantém altos índices de audiência.

Danilo Gentili Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress