Danilo Gentili faz stand-up em Vitória sobre polêmicas e bastidores da TV

O humorista Danilo Gentili se apresenta em Vitória no dia 25 de abril, com um novo espetáculo de stand-up que reúne histórias inéditas, bastidores da TV e situações marcantes de sua trajetória, incluindo episódios da pandemia e sua conhecida relação com processos judiciais, sempre tratados com humor ácido.
A apresentação acontece no Espaço Patrick Ribeiro, às 20h. Os ingressos já estão à venda através do site BlueTicket, a partir de R$ 100 (cadeira, bronze).
Reconhecido como um dos precursores do stand-up comedy no Brasil, Gentili ajudou a consolidar o gênero no país com projetos como o “Clube da Comédia” e o “Comédia ao Vivo”. Na televisão, ganhou projeção no CQC e depois à frente do talk show Agora É Tarde. Desde 2014, comanda o The Noite, onde mantém altos índices de audiência.
No palco, o comediante aposta em um estilo direto e sem filtro, com relatos pessoais e observações sobre o cotidiano que dialogam com o público. O novo solo foi sendo construído ao longo de apresentações pelo país, o que garante um repertório atualizado e conectado com temas recentes.