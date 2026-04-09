Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas Crédito: Raphael Genuíno

Reconhecido por sua trajetória dedicada à pesquisa em teatro e linguagem cênica, o Grupo Z comemora 30 anos de atuação em 2026 com uma série de apresentações gratuitas do espetáculo “O Grande Circo Ínfimo” em municípios capixabas. A montagem, em cartaz desde 2008, percorre o país propondo uma reflexão sobre a resistência da arte em meio às transformações do mundo contemporâneo, combinando humor e poesia.

Após passar por Serra e Vitória, a circulação chega a Vila Velha neste domingo (12), com apresentação às 19h na Casa Cultural 155, no Centro. A temporada segue no dia 18 de abril, em Anchieta, no Espaço Cultural Rerigtiba, e no dia 19 em Domingos Martins, no Coreto da Praça Arthur Gerhardt. O encerramento acontece em Marechal Floriano, no dia 26 de abril, com sessão na escola EEEFM Emílio Oscar Hülle.

A peça acompanha uma trupe circense decadente que, diante da incapacidade de competir com novas formas de entretenimento, se vê à deriva. Ambientada à beira de uma estrada, a dramaturgia dialoga com autores clássicos como Cervantes, Dante Alighieri, Rabelais, Shakespeare, Camões e Gregório de Matos, trazendo à cena uma pergunta central: qual é o nosso lugar no mundo?

Mais do que revisitar um espetáculo consolidado, a iniciativa reforça o compromisso do grupo com a democratização do acesso à cultura. As apresentações acontecem em espaços culturais, praças públicas e escolas, sempre com entrada gratuita e seguidas de bate-papo com o público.

Ao longo de três décadas, o Grupo Z já circulou por todo o Brasil e promoveu ações de formação de público, com apresentações em espaços alternativos, oficinas e parcerias com escolas públicas.

"O Grande Círco Ínfimo" foi criado em 2008 e conta a história de uma trupe circense Crédito: Raphael Genuíno

Agenda de apresentações