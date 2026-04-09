Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES
Teatro

Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Espetáculo percorre quatro cidades capixabas em abril, com apresentações gratuitas e bate-papo com o público ao fim de cada sessão
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 16:00

Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas Crédito: Raphael Genuíno
Reconhecido por sua trajetória dedicada à pesquisa em teatro e linguagem cênica, o Grupo Z comemora 30 anos de atuação em 2026 com uma série de apresentações gratuitas do espetáculo “O Grande Circo Ínfimo” em municípios capixabas. A montagem, em cartaz desde 2008, percorre o país propondo uma reflexão sobre a resistência da arte em meio às transformações do mundo contemporâneo, combinando humor e poesia.
Após passar por Serra e Vitória, a circulação chega a Vila Velha neste domingo (12), com apresentação às 19h na Casa Cultural 155, no Centro. A temporada segue no dia 18 de abril, em Anchieta, no Espaço Cultural Rerigtiba, e no dia 19 em Domingos Martins, no Coreto da Praça Arthur Gerhardt. O encerramento acontece em Marechal Floriano, no dia 26 de abril, com sessão na escola EEEFM Emílio Oscar Hülle.
A peça acompanha uma trupe circense decadente que, diante da incapacidade de competir com novas formas de entretenimento, se vê à deriva. Ambientada à beira de uma estrada, a dramaturgia dialoga com autores clássicos como Cervantes, Dante Alighieri, Rabelais, Shakespeare, Camões e Gregório de Matos, trazendo à cena uma pergunta central: qual é o nosso lugar no mundo?
Mais do que revisitar um espetáculo consolidado, a iniciativa reforça o compromisso do grupo com a democratização do acesso à cultura. As apresentações acontecem em espaços culturais, praças públicas e escolas, sempre com entrada gratuita e seguidas de bate-papo com o público. 
Ao longo de três décadas, o Grupo Z já circulou por todo o Brasil e promoveu ações de formação de público, com apresentações em espaços alternativos, oficinas e parcerias com escolas públicas.
"O Grande Círco Ínfimo" foi criado em 2008 e conta a história de uma trupe circense Crédito: Raphael Genuíno

Agenda de apresentações

  • 12/04 (domingo), 19h – Casa Cultural 155, Vila Velha
  • 18/04 (sábado), 19h – Espaço Cultural Rerigtiba, Anchieta
  • 19/04 (domingo), 17h – Coreto da Praça Arthur Gerhardt, Domingos Martins
  • 26/04 (domingo), 15h – EEEFM Emílio Oscar Hülle, Marechal Floriano
Todos os espetáculos são gratuitos.

Veja Também

Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

MC Luanna é confirmada no “Budah Convida” no Movimento Cidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte espírito santo teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados