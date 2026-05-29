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Quem mais está na lista dos EUA de grupos terroristas, além de PCC e CV

Lista de organizações terroristas estrangeiras do governo americano foi criada em 1997 e possui atualmente 94 organizações. PCC e CV devem se juntar à relação em 5 de junho.

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 10:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 mai 2026 às 10:32
Imagem BBC Brasil
Lista de organizações terroristas estrangeiras do governo americano foi criada em 1997 e possui atualmente 94 organizações Crédito: Getty Images
As facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) se juntarão a grupos como a Al Qaeda e o Estado Islâmico na lista de entidades estrangeiras designadas como terroristas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.
Em comunicado publicado na quinta-feira (28/5), o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que CV e PCC "são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil" e que passarão a ser consideradas terroristas a partir do dia 5 de junho.
A lista de organizações terroristas estrangeiras do governo americano foi criada por Washington há quase 30 anos, em 1997.
A relação já nasceu com 14 integrantes, entre eles o grupo libanês Hezbollah e o palestino Hamas. Desde então, ganhou dezenas de novos nomes e possui atualmente 94 organizações.
Mais recentemente, durante o segundo mandato do presidente americano Donald Trump, também foram adicionadas à lista facções criminosas sul-americanas, como as venezuelanas Tren de Aragua (Trem de Arágua, em português) e Cartel de Los Soles (Cartel dos Sóis) e a mexicana Cartel de Sinaloa.
Confira, a seguir, a lista atual de organizações internacionais designadas como terroristas pelos Estados Unidos.

Organizações designadas como terroristas pelos EUA

  • Irmandade Muçulmana Sudanesa, Sudão
  • Irmandade Muçulmana Libanesa, Líbano
  • Clã do Golfo, Colômbia
  • Cartel dos Sóis, Venezuela
  • Antifa Ost (também conhecida como Hammerbande), Alemanha
  • Federação Anarquista Informal / Frente Revolucionária Internacional (FAI/FRI), Itália e Europa
  • Justiça Proletária Armada, Grécia
  • Autodefesa Revolucionária de Classe, Grécia
  • Bairro 18, América Central e EUA
  • Movimento al-Nujaba (HAN), Iraque
  • Brigadas Sayyid al-Shuhada (KSS), Iraque e Síria
  • Movimento Ansar Allah al-Awfiya (HAAA), Iraque
  • Brigadas do Imam Ali (KIA), Iraque
  • Los Choneros, Equador
  • Los Lobos, Equador
  • Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), Paquistão
  • Viv Ansanm, Haiti
  • Gran Grif, Haiti
  • Ansarallah, Iêmen
  • Cartel de Sinaloa, México
  • Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG), México
  • Cartel do Nordeste, México
  • A Nova Família Michoacana, México
  • Cartel do Golfo, México
  • Cartéis Unidos, México
  • Trem de Aragua, Venezuela
  • Mara Salvatrucha (MS-13), El Salvador, América Central e EUA
  • Segunda Marquetalia, Colômbia
  • Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo (FARC-EP), Colômbia
  • Estado Islâmico – República Democrática do Congo (ISIS-DRC), República Democrática do Congo
  • Estado Islâmico – Moçambique (ISIS-Moçambique), Moçambique
  • Movimento Sawa'd Misr (HASM), Egito
  • Asa'ib Ahl al-Haq (AAH), Iraque
  • Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Irã
  • Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM), Sahel (Mali)
  • Brigadas al-Ashtar, Bahrein
  • Estado Islâmico no Grande Saara (ISIS-GS), Sahel
  • Estado Islâmico – África Ocidental, África Ocidental (especialmente Nigéria)
  • Estado Islâmico – Filipinas, Filipinas
  • Estado Islâmico – Bangladesh, Bangladesh
  • Hizbul Mujahideen (HM), Índia (Caxemira)
  • Al-Qaeda no Subcontinente Indiano (AQIS), Sul da Ásia
  • Estado Islâmico – Líbia, Líbia
  • Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISIS-K), Afeganistão
  • Exército dos Homens do Caminho Naqshbandi (JRTN), Iraque
  • Estado Islâmico – Província do Sinai, Egito
  • Ansar al-Shari'a em Benghazi, Líbia
  • Ansar al-Shari'a em Darnah, Líbia
  • Ansar al-Shari'a na Tunísia, Tunísia
  • Batalhão al-Mulathamun / al-Murabitoun, Sahel
  • Ansaru, Nigéria
  • Boko Haram, Nigéria
  • Ansar al-Dine (AAD), Mali
  • Rede Haqqani (HQN), Afeganistão e Paquistão
  • Brigadas Abdallah Azzam, Líbano
  • Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), Indonésia
  • Mujahideen Indianos (IM), Índia
  • Exército do Islã (AOI), Gaza
  • Jaysh al-Adl, Irã e Paquistão
  • Tehrik-e Taliban do Paquistão (TTP), Paquistão
  • Movimento do Jihad Islâmico (HUJI), Paquistão
  • Al-Qaeda na Península Arábica (AQAP), Iêmen
  • Brigadas Hezbollah (KH), Iraque
  • Luta Revolucionária, Grécia
  • al-Shabaab, Somália
  • Movimento do Jihad Islâmico – Bangladesh (HUJI-B), Bangladesh
  • União do Jihad Islâmico (IJU), Uzbequistão e Ásia Central
  • Estado Islâmico (ISIS), Iraque e Síria
  • Exército Republicano Irlandês de Continuidade (CIRA), Irlanda do Norte
  • Ansar al-Islam (AAI), Iraque
  • Lashkar-e-Jhangvi (LJ), Paquistão
  • Jemaah Islamiya (JI), Sudeste Asiático
  • Partido Comunista das Filipinas / Novo Exército do Povo (CPP/NPA), Filipinas
  • Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM), Norte da África
  • Asbat al-Ansar, Líbano
  • Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa (AAMB), Palestina
  • Lashkar-e-Tayyiba (LeT), Paquistão
  • Jaish-e-Mohammed (JEM), Paquistão
  • Novo Exército Republicano Irlandês (Nova IRA), Irlanda
  • Movimento Islâmico do Uzbequistão (IMU), Ásia Central
  • Al-Qaeda (AQ), movimento global
  • Grupo Abu Sayyaf (ASG), Filipinas
  • Hamas, Gaza
  • Harakat ul-Mujahidin (HUM), Paquistão
  • Hezbollah, Líbano
  • Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), Turquia
  • Tigres de Libertação de Tamil Eelam (LTTE), Sri Lanka
  • Exército de Libertação Nacional (ELN), Colômbia
  • Frente de Libertação da Palestina (PLF), Palestina
  • Jihad Islâmica Palestina (PIJ), Palestina
  • Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), Palestina
  • PFLP – Comando Geral (PFLP-GC), Palestina e Síria
  • Partido/Fronte de Libertação Revolucionário do Povo (DHKP/C), Turquia
  • Sendero Luminoso, Peru

É possível sair da lista?

Desde que a lista do Departamento de Estado americano foi criada, mais de 20 grupos foram classificados como terroristas, mas posteriormente retirados da relação.
Segundo informações da própria pasta, o órgão pode revogar a designação se considerar que a organização não cumpre mais os critérios (por exemplo, deixou de praticar terrorismo ou não representa mais uma ameaça à segurança nacional dos EUA), ou se houve uma mudança relevante nas circunstâncias.
As Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), por exemplo, foram retiradas da lista em 2021, cinco anos após o acordo de paz com o governo colombiano.
Parte do grupo, porém, não aceitou os termos do pacto, e os americanos continuaram a considerar os grupos dissidentes FARC-EP e Segunda Marquetalia como terroristas.
A designação de um grupo como terrorista também pode ser revogada pelo Congresso americano, segundo o próprio órgão legislativo.
Ainda de acordo com o Congresso americano, o Departamento de Estado deve revisar cada um dos integrantes da lista ao menos a cada cinco anos. As organizações também podem solicitar uma revisão judicial em relação à sua designação diretamente aos EUA.

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