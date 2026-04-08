Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

De 27 de abril a 03 de maio, o município de Santa Maria de Jetibá será palco da 37ª Festa Pomerana Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá anunciou as datas da 37ª edição da Festa Pomerana, entre os dias 27 de abril e 03 de maio. O evento acontece no Centro de Eventos Cultural e Esportivo Sophia Arnholz Berger, no bairro Alto Bela Vista, com entrada gratuita todos os dias.

O público poderá aproveitar comidas típicas, jogos germânicos, além das tradicionais apresentações de grupos de danças folclóricas, que celebram a identidade e a história do povo pomerano.

Entre os destaques da programação estão os concursos culturais, como o Pomerisch Köönigsch un Prinsëss (Rainha e Princesas Pomeranas), o Pomerisch Köönig un Prins (Rei e Príncipes Pomeranos), além do Vovô, Vovó, Menininha e Menininho Pomeranos, com participação das crianças das creches e escolas da rede municipal.

De 27 de abril a 3 de maio, o município de Santa Maria de Jetibá será palco da 37ª Festa Pomerana Crédito: Divulgação

O encerramento, no dia 3 de maio, será marcado pelo desfile cultural, reunindo os elementos tradicionais pomeranos, como trajes típicos, música e história da chegada dos imigrantes à região.

A atração musical tem como destaque a Banda Herr Schmitt, de Blumenau (SC), trazendo um pouco do repertório germânico para o festival e ampliando a diversidade musical do evento.

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